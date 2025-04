A- A+

EUA Trump diz que 'EUA estão enriquecendo com as tarifas' e chama presidente do Fed de 'atrasado' Powell indicou que o Fed poderia manter os juros altos para controlar inflação

O presidente dos EUA, Donald Trump, criticou duramente o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central do país), Jay Powell, nesta quinta-feira, dizendo que ele estava sempre "atrasado e errado". Disse ainda que Powell deveria reduzir os juros já e que os "EUA estão enriquecendo com as tarifas".

"O BCE deve cortar as taxas de juros pela 7ª vez e, mesmo assim, o 'Jerome Powell Atrasado Demais' do Fed, que está sempre ATRASADO DEMAIS E ERRADO, divulgou ontem um relatório que foi mais um — e típico — completo desastre!”, disse Trump na sua rede social Truth Social.

"Os preços do petróleo estão caindo, os mantimentos (até os ovos!) estão mais baratos, e os EUA estão ENRIQUECENDO COM AS TARIFAS. O Atrasado deveria ter reduzido as taxas de juros, como o BCE, há muito tempo, mas certamente deveria reduzi-las agora. A demissão de Powell não pode chegar rápido o suficiente!", complementou.

Na véspera, Powell indicou que o Fed poderia manter os juros altos para controlar inflação, mesmo diante dos riscos de uma recessão.

Especialistas dizem que, com as tarifas impostas por Trump, produtos consumidos pelos americanos ficarão mais caros, pressionando o índice de preços.

Veja também