Trump diz que medidas tarifárias contra a União Europeia "serão tomadas em breve"

O presidente americano Donald Trump afirmou na noite deste domingo que não vai recuar da decisão de impôr tarifas ao Canadá, México e China, decisão tomada no último sábado. Segundo ele, os EUA têm sido explorados comercialmente e precisam equilibrar sua balança comercial.

Ainda durante rápida entrevista a repórteres, Trump mencionou sua insatisfação com os acordos comerciais dos EUA com a União Europeia, citando um déficit de US$ 350 bilhões. Embora não tenha estipulado um prazo, o presidente americano indicou que novas medidas podem ser tomadas “muito em breve”.

— Eu não diria que há um prazo específico, mas será em breve — afirmou o republicano.





Em declarações ao desembarcar do avião, ele reforçou que os déficits bilionários do país com essas nações são "inaceitáveis" e que mudanças rápidas serão feitas para “tornar a América grande novamente”, frase que foi o mote de sua campanha.

Trump afirmou ainda que a suspensão das tarifas pode acontecer se os países vizinhos tomarem medidas concretas sobre dois pontos. Ele exigiu que Canadá e México interrompam o fluxo de imigrantes irregulares para os EUA e reforçou que ambos, junto com a China, precisam tomar providências para barrar a entrada de fentanil no território americano. Segundo ele, a droga já matou ao menos 200 mil pessoas neste ano.

Caso os vizinhos não atendam às exigências, Trump alertou que as tarifas podem se tornar ainda mais severas. Segundo Trump, conversas com Justin Trudeau, premiê canadense, e Claudia Sheinbaum, presidente do México, estão marcadas para amanhã.

Ao ser questionado, Trump afirmou que não espera mudanças drásticas nas relações, mas reforçou que essas nações “devem muito dinheiro” aos EUA e terão que pagar.

Sobre o Canal do Panamá, Trump fez críticas à crescente influência chinesa na região. Ele afirmou que 70% das inscrições no canal estão em chinês e que isso representa uma ameaça à soberania financeira da América. O presidente também relembrou o alto custo da construção da passagem, afirmando que os EUA perderam 38 mil trabalhadores na obra, mas que, agora, a China exerce grande controle sobre a infraestrutura.

As declarações de Trump ocorrem em meio a um aumento das tensões comerciais globais. Com as novas tarifas, moedas como o dólar canadense e o peso mexicano caíram, enquanto mercados financeiros reagiram com volatilidade. O petróleo, por sua vez, subiu cerca de 4%, impulsionado pela taxação das importações energéticas dos EUA.

