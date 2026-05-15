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EUA

Trump diz que não falou sobre tarifas com o presidente chinês

Analistas esperavam que os dois abordassem a extensão da trégua tarifária de um ano anunciada durante seu último encontro, em outubro de 2025

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Trump diz que não falou sobre tarifas com o presidente chinêsTrump diz que não falou sobre tarifas com o presidente chinês - Foto: Andrew Caballero-Reynolds / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira que não falou sobre tarifas durante a reunião de cúpula com seu homólogo chinês, Xi Jinping.

Durante a viagem de retorno a Washington, após conseguir o que chamou de "acordos comerciais fantásticos" com Pequim, Trump disse sobre as tarifas: "Não falamos sobre isso... Não foi considerado" durante a reunião de quinta-feira.

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Os analistas esperavam que os dois abordassem a extensão da trégua tarifária de um ano anunciada durante seu último encontro, em outubro de 2025.

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