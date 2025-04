A- A+

EUA Trump diz que não tem a intenção de demitir o presidente do Fed O presidente americano afirmou que "gostaria de vê-lo ser um pouco mais ativo em relação à sua ideia de reduzir as taxas de juros", acrescentando que a "imprensa exagera as coisas"

O presidente americano, Donald Trump, disse que não tinha a intenção de demitir o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, apesar de sua frustração com o fato de o banco central não estar agindo mais rapidamente para cortar as taxas de juros.

“Nunca tive”, disse Trump a repórteres na terça-feira. “A imprensa exagera as coisas. Não, não tenho intenção de demití-lo. Gostaria de vê-lo ser um pouco mais ativo em relação à sua ideia de reduzir as taxas de juros.”

Na última sexta-feira, o diretor do Conselho Econômico Nacional de Trump, Kevin Hassett, disse a repórteres que o presidente estava estudando a possibilidade de demitir Powell, após uma série de postagens nas redes sociais e comentários públicos criticando o Federal Reserve.

Na semana passada, o presidente fez um ataque verbal contra Powell, pouco antes de o Banco Central Europeu reduzir sua taxa básica em um quarto de ponto percentual, para 2,25%. Trump se queixou repetidamente de que o Fed não estava cortando os juros com rapidez suficiente.

Trump reiterou essa crítica na terça-feira, mesmo ao insistir que a polêmica em torno de seus comentários — que agitou os mercados — havia sido exagerada.

“Acreditamos que este é o momento perfeito para reduzir a taxa, e gostaríamos de ver nosso presidente (do Fed) agir com antecedência ou pontualmente, em vez de com atraso”, disse Trump.

Os títulos do Tesouro e o dólar mostraram maior estabilidade na terça-feira, à medida que a Casa Branca afirmou estar avançando nas negociações comerciais para reduzir as amplas tarifas anunciadas por Trump no início do mês.

Enquanto o rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos teve pouca variação, os rendimentos dos papéis de dois anos subiram para 3,82% após uma demanda fraca em um leilão.

