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Conflito

Trump diz que o Irã está entrando em colapso financeiro

"Militares e policiais estão reclamando que não estão recebendo os seus salários", disse o presidente americano

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Presidente dos EUA, Donald TrumpPresidente dos EUA, Donald Trump - Foto: Jim Watson / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na madrugada desta quarta-feira, 22, na rede Truth Social, que o "Irã está entrando em colapso financeiro" e que o regime iraniano quer que o Estreito de Ormuz seja aberto "imediatamente".

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Trump afirmou também que o Irã está perdendo US$ 500 milhões por dia com o bloqueio da rota de navegação. "Militares e policiais estão reclamando que não estão recebendo os seus salários", disse o presidente americano.

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