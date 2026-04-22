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Conflito Trump diz que o Irã está entrando em colapso financeiro "Militares e policiais estão reclamando que não estão recebendo os seus salários", disse o presidente americano

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na madrugada desta quarta-feira, 22, na rede Truth Social, que o "Irã está entrando em colapso financeiro" e que o regime iraniano quer que o Estreito de Ormuz seja aberto "imediatamente".

Trump afirmou também que o Irã está perdendo US$ 500 milhões por dia com o bloqueio da rota de navegação. "Militares e policiais estão reclamando que não estão recebendo os seus salários", disse o presidente americano.

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