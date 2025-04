Trump diz que, se China não remover tarifas, vai impor mais 50% de taxa

A- A+

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse em sua rede social que se a China não remover tarifas, os EUA vão impor taxa de mais 50% a partir de 9 de abril.

No post, Trump alega que a China adota "tarifas já historicamente altas, tarifas não monetárias, subsídios ilegais a empresas e uma massiva manipulação cambial de longo prazo”.

E renova as ameaças ao país:

"Se a China não retirar esse aumento de 34% sobre seus já abusivos termos comerciais até amanhã, 8 de abril de 2025, os Estados Unidos imporão TARIFAS ADICIONAIS de 50% sobre a China, com efeito a partir de 9 de abril”.

O presidente americano afirmou ainda que encerrou todas as negociações com Pequim: “todas as conversas com a China sobre os encontros que eles solicitaram conosco serão encerradas!”

Trump afirma que vai começar as reuniões com outros países que solicitaram negociação, sem no entanto especificar que governos são esses.

