EUA Trump diz que subirá tarifas sobre automóveis além dos 25% em "futuro não muito distante" Ações da GM e da Ford caem após declarações do presidente americano

O presidente americano Donald Trump afirmou há pouco que pode aumentar as tarifas sobre automóveis acima de 25% em um “futuro não muito distante.”

— Posso aumentar essa tarifa em um futuro não muito distante; quanto mais alta ela for, maior a probabilidade de construírem uma fábrica aqui — afirmou o presidente dos EUA, durante a cerimônia de assinatura de um projeto de lei.

As ações da Ford e da GM alcançaram seus patamares mínimos do dia após as declarações.

