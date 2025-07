Trump diz que tarifas serão de 15% a 20% para países que não tenham fechado acordos até sexta

A- A+

O presidente Donald Trump disse, nesta segunda-feira (28), que deverá implementar uma tarifa geral de entre 15% e 20% sobre as importações para os Estados Unidos provenientes de países que não tenham negociado acordos comerciais separados, segundo reportagem da CNBC.

“Para o mundo, eu diria que ficará em torno de 15% a 20%... Eu só quero ser gentil. Eu diria que na faixa de 15% a 20%, provavelmente um desses dois números”, disse Trump em Turnberry, na Escócia, ao lado do primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer.

Os comentários de Trump ocorrem poucos dias antes do prazo de 1º de agosto para que entram em vigências as tarifas recíprocas, e enquanto dezenas de países ainda não fecharam acordos comerciais com os Estados Unidos. Ainda não se sabe como ficará a situação do Brasil, um dos países mais afetados com taxação de 50%.





“Vamos estabelecer uma tarifa para essencialmente o restante do mundo, e é isso que eles vão pagar se quiserem fazer negócios nos Estados Unidos, porque não dá para sentar e fazer 200 acordos”, acrescentou Trump, segundo a CNBC.

Uma tarifa básica entre 15% e 20% representa um aumento em relação à tarifa-base de 10% anunciada pelo presidente americano em 2 de abril, no que chamou o Dia da Libertação, e está em linha com alguns dos acordos que os Estados Unidos fecharam com parceiros comerciais importantes.

No domingo, Trump e a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, chegaram a um acordo parcial que impõe taxa de 15% sobre a maioria dos produtos europeus importados pelos EUA. Na semana passada, o Japão fechou um acordo semelhante.

