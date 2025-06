Trump diz que vai definir novas tarifas em até duas semanas

A- A+

O presidente Donald Trump afirmou que pretende enviar cartas a parceiros comerciais nas próximas uma ou duas semanas estabelecendo tarifas unilaterais, antes do prazo de 9 de julho para restabelecer taxas mais altas sobre dezenas de economias.

“Em determinado momento, vamos simplesmente enviar as cartas. E acho que vocês entendem o que isso significa: ‘esse é o acordo, aceitem ou deixem’”, disse Trump a repórteres nesta quarta-feira no Kennedy Center, em Washington, onde assistia a uma apresentação.

Não está claro se Trump cumprirá a promessa. O presidente frequentemente estabelece prazos de duas semanas para ações, que acabam sendo adiadas ou nem acontecem.

Em 16 de maio, ele havia dito que definiria as tarifas para os parceiros comerciais dos EUA “nas próximas duas a três semanas”. Até o momento, o único acordo comercial fechado pelos EUA é com o Reino Unido, além de uma trégua tarifária com a China.

Questionado nesta quarta-feira se estenderia o prazo para que os países fechem acordos com seu governo antes que as tarifas mais altas entrem em vigor, Trump disse estar aberto à possibilidade.

“Mas não acho que isso será necessário”, acrescentou.

