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tarifas Trump e Carney conversaram antes da imposição de novas tarifas americanas sobre o Canadá Em julho, Trump tentou tarifas de 50% a uma série de produtos canadenses, alegando "tratamento discriminatório" por parte do Canadá

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, manteve conversas de última hora com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em uma tentativa de evitar a entrada em vigor, a partir desta quarta-feira (19), de tarifas adicionais sobre produtos de seu país.

Trump planejou no mês passado uma imposição de tarifas de 50% sobre diversos produtos canadenses, alegando um "tratamento discriminatório" por parte do Canadá em relação a produtos americanos como bebidas alcoólicas, automóveis e laticínios.

As tarifas entrarão em vigor à meia-noite e atingirão produtos tão diversos quanto vinho, bastões de proprietários e até mesmo cimento.

Carney teve uma conversa por telefone com Trump na tarde desta terça-feira sobre as negociações, disse à AFP uma porta-voz do primeiro-ministro.

Os líderes também conversaram na segunda-feira, quando Carney estimou que as negociações para evitar as novas tarifas ocorreram em um momento “intenso e delicado”.

Segundo um funcionário da Casa Branca, qualquer anúncio sobre o acordo será feito diretamente por Trump. “Até lá, qualquer conversa deve ser considerada mera especulação sem fundamento”, declarou à AFP.

As novas tarifas visam aproximadamente 5,5% das exportações canadenses para os Estados Unidos, o que representa cerca de 20 bilhões de dólares (104 bilhões de reais), segundo a Oxford Economics.

O Canadá é parceiro dos Estados Unidos e do México no tratado de livre comércio T-MEC, que também deverá ser renegociado depois que Washington anunciou, em 1º de julho, que não o renovaria, sujeitando-o, assim, a uma revisão anual e a uma prorrogação ano a ano.

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