FEDERAL RESERVE Trump elogia Warsh e diz ser "inapropriado" pedir corte de juros ao indicado para comandar Fed Nos últimos meses, o presidente criticou diversas vezes o atual presidente do BC, Jerome Powell, por ser "atrasado" para cortar os juros

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, em comentários antes de assinar ordens executivas nesta sexta-feira, 30, que "certamente" o novo indicado para a presidência do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Kevin Warsh, deseja cortar as taxas de juros.

No entanto, Trump negou que Warsh tenha se comprometido em flexibilizar a política monetária dos EUA, quando assumir a posição.

"Warsh não se comprometeu a reduzir as taxas de juros e seria inapropriado pedir a ele que as reduzisse. Provavelmente conversarei com ele sobre isso, já que ele quer reduzi-las", disse Trump, ao reiterar que não haverá pressão da Casa Branca nesse sentido.

Nos últimos meses, Trump criticou diversas vezes o atual presidente do BC, Jerome Powell, por ser "atrasado" para cortar os juros e chegou a pedir por um afrouxamento da política monetária.

Trump disse que Warsh "é um cara muito bom" e que o diretor do Conselho Econômico Nacional, Kevin Hassett, concordou na escolha "Sempre soube que seria um Kevin", mencionou.

