Qui, 18 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta18/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
VENDA

Trump espera "finalizar alguma coisa" sobre TikTok em conversa com Xi Jinping na sexta-feira

Os investidores na unidade americana do TikTok estão entre os maiores investidores

Reportar Erro
O logotipo do TikTok é exibido nos escritórios da empresa de aplicativos de mídia social em Culver City, CalifórniaO logotipo do TikTok é exibido nos escritórios da empresa de aplicativos de mídia social em Culver City, Califórnia - Foto: Patrick T. Fallon / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse esperar "finalizar alguma coisa" sobre o TikTok durante conversa o líder da China, Xi Jinping, na sexta-feira, 19. "Eu vejo grande valor no Tiktok. Os investidores na unidade americana do TikTok estão entre os maiores investidores. Ela será de propriedade exclusivamente de investidores totalmente americanos", acrescentou o republicano.

Durante coletiva de imprensa ao lado do primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, Trump afirmou que os EUA receberão uma "taxa" no acordo do TikTok.

Leia também

• "Farinha da felicidade" viraliza no TikTok: nutricionista explica os efeitos no organismo

• Trump estende prazo para concluir acordo sobre TikTok

• "Temos um acordo" sobre o TikTok, diz Trump

"Estamos fazendo isso em conjunto com a China, mas estamos recebendo uma tremenda 'taxa extra', eu chamo de taxa extra, apenas por viabilizar o acordo", disse o presidente dos EUA, sem entrar em detalhes.

Na mídia norte-americana, circulam informações atribuídas a autoridades dos EUA, de que a conversa entre os dois líderes ocorrerá às 10 horas (pelo horário de Brasília).


 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter