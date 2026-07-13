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Conflito Trump: EUA serão reembolsados com taxa de 20% em Ormuz e retomamos bloqueio aos portos do Irã Em post na Truth Social, o presidente americano reafirmou que o Estreito está aberto e permanecerá assim "com ou sem o país iraniano"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 13, que o governo americano será reembolsado à taxa de 20% sobre toda carga transportada no Estreito de Ormuz, devido aos "custos necessários" para fornecer segurança à via navegável. Os EUA também estão reinstaurando o bloqueio marítimo iraniano, que impede que navios ou clientes de Teerã entrem ou saiam no Golfo Pérsico, segundo ele.

Estreito de Ormuz Foto: Nasa/Divulgação

Em post na Truth Social, Trump reafirmou que o Estreito de Ormuz está aberto e permanecerá assim "com ou sem o Irã". "Os EUA serão, a partir deste ponto, conhecidos como 'O GUARDIÃO DO ESTREITO DE ORMUZ', mas, como tal, e por questão de JUSTIÇA, serão reembolsados, à taxa de 20% sobre toda carga transportada", escreveu o republicano.

Em uma postagem separada, Trump ainda defendeu que, em homenagem ao falecido senador Lindsey Graham, o Senado deveria aprovar o Clarity Act, um projeto de lei voltado à definição do marco regulatório para ativos digitais no país.

"A China, e muitos outros países, gostariam de assumir o controle completo e total deste grande 'acontecimento' financeiro, assim como da inteligência artificial (IA), onde estamos liderando, mas onde eles estão lutando arduamente. Não deixe a China vencer em nenhum dos assuntos!", acrescentou.

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