"monopólio" Trump expressa dúvidas sobre compra da Warner Bros pela Netflix Proposta gerou preocupações sobre um possível monopólio e indignação entre a elite de Hollywood

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou dúvidas sobre a compra do histórico estúdio de Hollywood Warner Bros Discovery pela Netflix, ao afirmar que a gigante do streaming já possui "uma grande parcela do mercado" e que "isto poderia ser um problema".

"Estarei envolvido nessa decisão", disse Trump ao chegar à cerimônia de entrega dos prêmios Kennedy Center Honors, em referência à decisão que os órgãos reguladores federais precisam tomar ao analisar o acordo de quase 83 bilhões de dólares (452 bilhões de reais).

A proposta gerou preocupações sobre um possível monopólio e indignação entre a elite de Hollywood.

Trump afirmou que o co-CEO da Netflix, Ted Sarandos, o visitou recentemente na Casa Branca e destacou que "ele fez um dos melhores trabalhos na história do cinema".

Se a operação for concretizada, a Netflix adquirirá um imenso catálogo de filmes e o prestigioso serviço de streaming HBO Max.

Esta é a maior operação no setor desde que a Disney comprou a Fox por 71 bilhões de dólares em 2019.

A plataforma controlaria um catálogo gigantesco, que inclui as sagas Harry Potter e O Senhor dos Anéis, os heróis da DC Studios (Batman e Superman, entre outros) ou a série Game of Thrones.

A Netflix, no entanto, não ficaria com os canais a cabo como CNN e Discovery, que a Warner Bros Discovery vai desmembrar antes da conclusão do acordo.

A Warner Bros Discovery foi oficialmente colocada à venda em outubro, após receber várias ofertas de compra não solicitadas.

