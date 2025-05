A- A+

ESTADOS UNIDOS Trump faz suspense sobre anúncio de grande acordo comercial com um "país altamente respeitado" Presidente americano disse em uma postagem no Truth Social que falará sobre o assunto em uma entrevista coletiva nesta quinta-feira na Casa Branca

O presidente Donald Trump disse que planeja realizar uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira para discutir "UM GRANDE ACORDO COMERCIAL COM REPRESENTANTES DE UM PAÍS GRANDE E ALTAMENTE RESPEITADO."

A coletiva de imprensa no Salão Oval está marcada para as 10h, horário de Washington (11h no horário de Brasília), disse Trump em uma publicação em sua rede Truth Social, embora não tenha especificado a qual país estava se referindo.





Trump tem enfrentado pressão política para recuar de seu plano de aumentar as tarifas dos EUA para o nível mais alto em um século, já que pesquisas mostram que os americanos estão cada vez mais insatisfeitos com sua gestão econômica. Os futuros do S&P 500 subiram até 0,5% após a publicação de Trump.

Os detalhes do anúncio não foram imediatamente esclarecidos, mas Trump sinalizou que este seria o primeiro de muitos, à medida que busca derrubar barreiras às exportações dos EUA e acalmar a turbulência no mercado causada pelo amplo alcance de suas tarifas. Qualquer acordo viria com ressalvas significativas.

Pactos comerciais em larga escala normalmente levam anos para serem negociados, e as conversas com vários países têm se concentrado, na melhor das hipóteses, em acordos gerais sobre compromissos e intenções — deixando muitos detalhes tradicionalmente incluídos em acordos comerciais abrangentes para serem negociados posteriormente.

