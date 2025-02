Trump: Implementação de tarifas será por meio de ato de emergência econômica internacional

A- A+

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou a adoção de tarifas pelo país sobre produtos importados do México, Canadá e da China. A assinatura de Trump da ordem de imposição das tarifas foi anunciada pela Casa Branca há pouco. A imposição das tarifas foi feita por meio de uma declaração de emergência econômica internacional, segundo Trump.



Em publicação na rede Truth Social, Trump detalhou que o país taxará os produtos importados do México em 25%. Os produtos importados do Canadá serão taxados também em 25%, à exceção do petróleo que estará sujeito a uma tarifa de 10%. Sobre os produtos importados da China, os Estados Unidos aplicarão uma tarifa adicional de 10%.



O presidente americano alegou "grande ameaça" de entrada de estrangeiros ilegais e drogas no território do país, incluindo o fentanil. "Precisamos proteger os americanos, e é meu dever como presidente garantir a segurança de todos. Fiz uma promessa em minha campanha de impedir que a enxurrada de estrangeiros ilegais e drogas cruzasse nossas fronteiras, e os americanos votaram esmagadoramente a favor", afirmou.

