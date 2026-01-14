Trump impõe tarifa de 25% sobre alguns semicondutores e prepara tarifas para minerais críticos

A- A+

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou nesta quarta-feira (14) duas ordens executivas para impor tarifas sobre alguns semicondutores e se preparar para tarifas sobre minerais críticos.

As tarifas na ordem se aplicam a chips importados para os EUA que não são usados domesticamente para fins de inteligência artificial ou em data centers, mas são então exportados para outros países. Tais chips, que incluem os H200 da Nvidia e MI325X da AMD, estariam sujeitos a uma tarifa de 25% a partir de 15 de janeiro.

Segundo a ordem, divulgada pela Casa Branca, tarifas mais amplas sobre semicondutores podem ser impostas no futuro, se necessário. O secretário de Comércio americano, Howard Lutnick, e o Representante Comercial dos EUA, Jamieson Greer, serão os responsáveis por negociar as tarifas com os países.

A administração Trump também firmou que está negociando com parceiros comerciais para reduzir a dependência dos EUA de outros países para terras raras e similares, deixando a porta aberta para tarifas no futuro.

A Casa Branca disse que os EUA são 100% dependentes de importação líquida para 12 minerais críticos e mais de 50% dependentes de exportações para 29 minerais críticos. Assim, o presidente americano pode determinar preço mínimo para a importação de tais minerais, afirmando que países terão 180 dias para negociar com os EUA.



