Trump inaugura campo de golfe na Escócia e é flagrado em suposta trapaça às vésperas do tarifaço

A- A+

Leia também

• Trump diz, em rede social, que prazo de 1º de agosto para as tarifas não será prorrogado

• Trump anuncia tarifa de 25% a importações da Índia a partir de 1º de agosto

• Antes de medidas, precisamos saber decisão efetiva de Trump sobre Brasil, afirma Haddad

Em um gesto que mistura ostentação pessoal e simbolismo político, o presidente dos Estados Unidos Donald Trump inaugurou nesta terça-feira um novo campo de golfe em seu luxuoso complexo na costa leste da Escócia, em Balmedie. A cerimônia foi realizada na véspera da medida tarifária de importação de 50% sobre os produtos brasileiros que pode atingir diretamente exportações.

Trump, que é conhecido por sua paixão pelo golfe e por usar seus empreendimentos como vitrines políticas, cortou a fita inaugural ao lado dos filhos Donald Jr. e Eric Trump — atuais gestores do conglomerado familiar. Diante de uma plateia formada por empresários, aliados políticos e pelo primeiro-ministro escocês, John Swinney, o ex-presidente ainda protagonizou um momento inusitado: dançou ao som de “YMCA”, clássico do Village People, como já fez em antigos comícios de campanha.

— Vai ser genial. Estou ansioso para jogar. Vamos fazer uma partida rápida e depois volto a Washington para apagar os incêndios no mundo — declarou Trump, sorridente, durante o evento.

Trapaceou?

Durante a viagem à Europa, o presidente dos Estados Unidos Donald Trump foi flagrado em mais uma polêmica envolvendo o esporte que mais aprecia. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um dos caddies do campo de Turnberry, na Escócia, parece “plantar” uma bola de forma discreta para Trump, que se preparava para rebater.

A gravação, feita de dentro de um prédio com vista para o fairway, mostra Trump chegando de carrinho em um trecho com festuca e um bunker à frente. Enquanto dois caddies passam pelo local, um deles se abaixa e discretamente deixa uma bola no chão, à frente do ex-presidente. Na sequência, Trump desce do veículo com um taco na mão e se dirige à bola. O vídeo termina antes da possível tacada.

Veja o momento:

Trump caught cheating at golf, watch the second guy in the red vest toss a ball behind him.



pic.twitter.com/U4UvNIaYfj — John Jackson (@hissgoescobra) July 27, 2025



Aos 79 anos, o magnata republicano virou alvo de críticas e piadas na internet. “Quem precisa de uma cunha para os pés quando você tem um conta-gotas pessoal?”, ironizou um usuário do X (antigo Twitter). Outro comentou: “Ele e Kim Jong-un seriam parceiros de disputa insanos”.

Até mesmo um suposto profissional da PGA se manifestou, classificando o momento como “uma metáfora perfeita para o nosso Comandante-em-Trapaça”. Já outro internauta brincou: “Selvagem... Parece que preciso desses caras como caddies, do jeito que eu bato.”

Essa não é a primeira vez que Trump é acusado de “trapacear” no golfe. No início de 2024, o ator Samuel L. Jackson, com quem Trump disputou uma partida, afirmou que o ex-presidente burlava regras durante o jogo. Ao ser perguntado quem jogava melhor, o astro de Pulp Fiction respondeu:

— Ah, com certeza sou eu. Eu não trapaceio.

Na época, Trump negou ter jogado com o ator, também pelas redes sociais.

Veja também