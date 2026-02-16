Qua, 18 de Fevereiro

Economia

Trump: Inflação está em queda nos EUA, e mercado de ações está em alta

O mercado de ações está em alta", afirmou Trump em post na Truth Social

Foto: Saul Loeb / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, destacou os dados econômicos do país nesta segunda, 16, em uma celebração do feriado do Dia do Presidente, comemorado hoje nos EUA. "Os preços e a inflação estão em queda. O mercado de ações está em alta", afirmou Trump em post na Truth Social.

O republicano enalteceu, ainda, as forças armadas americanas, o sistema judiciário e a segurança nacional, assim como índices de criminalidade e homicídios. "Nossas forças armadas são fortes e poderosas, nossa aplicação da lei é ÓTIMA, e nossa fronteira está 100% segura. Os assassinatos (ANO 1900!) e o crime estão em níveis recorde de baixa, e nosso país está maior, melhor e mais forte do que NUNCA ANTES!!!", disse Trump.

