negociações Trump marca reunião com Xi e anuncia "avanços" na negociação sobre TikTok Presidente chinês instou Trump a resolver a disputa sobre a plataforma TikTok segundo as "regras do mercado"

O presidente americano, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (19) uma próxima reunião com seu contraparte chinês, Xi Jinping, após um telefonema entre ambos os líderes, no qual, segundo o líder americano, houve "avanços" sobre o futuro da rede social TikTok.

O presidente chinês instou Trump a resolver a disputa sobre a plataforma TikTok segundo as "regras do mercado", de acordo com a versão do telefonema de Pequim.

A conversa foi "muito produtiva" e se falou de comércio, da guerra na Ucrânia e do tráfico de fentanil, a droga que assola os Estados Unidos, explicou Trump na sua rede Truth Social.

Ambos os líderes se reunirão na cúpula de países da Ásia e do Pacífico (Apec) na Coreia do Sul no final de outubro e Trump viajará à China no início de 2026.

"O presidente Xi também virá aos Estados Unidos em seu momento adequado", acrescentou Trump.

Xi, por sua vez, reafirmou que a chamada foi "positiva" e "construtiva". Mas disse que tem que "evitar tomar medidas unilaterais de restrição do comércio para não pôr em risco os avanços conquistados em diferentes ciclos de negociações", reportaram a televisão CCTV e a agência de notícias Xinhua.

A ligação entre os dois foi a segunda desde a posse de Trump em janeiro, mas a terceira do ano.

Em 5 de junho, o republicano disse que Xi o havia convidado para visitar a China e afirmou que fez um convite semelhante para que o homólogo visite os Estados Unidos.

Acordo sobre o TikTok

Trump adiou na terça-feira, pela quarta vez, a proibição da plataforma nos Estados Unidos.

Segundo uma lei aprovada durante o governo de Joe Biden, o TikTok não poderá operar no país por razões de segurança nacional, a menos que a matriz chinesa venda o controle para proprietários americanos.

Trump disse aos jornalistas na quinta-feira que espera "finalizar algo sobre o TikTok".

Com o acordo, o TikTok nos Estados Unidos seria "propriedade de investidores americanos, e de pessoas e empresas muito ricas".

Trump foi crítico do TikTok inicialmente, mas, durante as eleições presidenciais de 2024, descobriu seu poder com a juventude.

O Wall Street Journal informou que um consórcio poderia ser formado para controlar o TikTok, que incluiria o gigante do setor de tecnologia Oracle e dois fundos de investimento da Califórnia, Silver Lake e Andreessen Horowitz.

Tarifas

A diferença comercial entre os dois países é mais complexa, e as equipes negociadoras estão há meses trocando propostas.

No início do ano, as duas maiores economias do mundo elevaram drasticamente as tarifas recíprocas, em uma disputa que bloqueou as cadeias globais de abastecimento.

Washington e Pequim alcançaram um acordo para reduzir as taxas, que expira em novembro, com tarifas de 30% para a importação de produtos chineses nos Estados Unidos e de 10% para os produtos americanos importados na China.

A conversa telefônica também aconteceu depois de Xi organizar, no início de setembro, uma reunião de cúpula regional com os líderes da Rússia e Índia, além de convidar o líder norte-coreano Kim Jong Un para um grande desfile militar em Pequim, eventos duramente criticados por Trump.

"Por favor, transmita meus mais calorosos cumprimentos a (o presidente russo) Vladimir Putin e a Kim Jong Un, enquanto vocês conspiram contra os Estados Unidos da América", escreveu o republicano em uma mensagem a Xi publicada em sua plataforma Truth Social.

