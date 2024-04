Trump Media planeja emitir milhões de novas ações, mostra documentação

A- A+

A ação da Trump Media & Technology Group tinha forte queda segunda-feira (15), após uma documentação regulatória federal nos Estados Unidos mostrar que a companhia pretende emitir milhões de papéis adicionais. A companhia, apoiada pelo ex-presidente Donald Trump, apresentou hoje um "prospecto preliminar" à Securities and Exchange Comission (SEC) para oferecer 21,49 milhões de ações ordinárias.

A Trump Media não pode emitir as ações adicionais até o registro na SEC sobre o tema entrar em vigor. A empresa também busca aval para vender até 146,1 milhões de ações de detentores delas, entre eles Trump e a ARC Global Investments, mostra a documentação. Nesse quadro, a ação recuava mais de 15% nesta tarde, com queda de mais de 50% em abril.

O ex-presidente tem 58% das ações da companhia, mas está proibido de vendê-las durante seis meses. O montante detido por Trump vale atualmente cerca de US$ 2,5 bilhões, baseando-se no preço do papel. Ele também deve receber mais 36 milhões de ações, porém o preço destas precisa ficar acima de US$ 17,50 em 20 de quaisquer 30 dias de negociação, em um período de 90 dias que começou em 25 de março, para que Trump tenha direito a todo esse incentivo em ações extras, segundo a documentação na SEC.

A documentação federal é apresentada após o primeiro auditor da Trump Media pedir demissão, poucos meses após ter sido apontado, reportou nesta segunda-feira o Financial Times.



