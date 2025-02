Trump não descarta tarifas contra Reino Unido, mas diz que situação "pode ser resolvida"

A- A+

Após impor tarifas ao México, ao Canadá e à China no fim de semana e afirmar que medidas tarifárias contra a União Europeia 'serão tomadas em breve', o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao ser questionado sobre tarifas para o Reino Unido, não descartou a ideia, mas disse que a situação “pode ser resolvida”.

— Veremos como as coisas acontecem. Pode acontecer com eles, mas definitivamente acontecerá com a União Europeia, isso eu posso garantir. O Reino Unido está muito fora dos limites. Vamos ver... mas a União Europeia está realmente fora dos limites. O Reino Unido está fora dos limites, mas acho que isso pode ser resolvido. Mas a União Europeia é uma atrocidade, o que eles fizeram. — afirmou Trump aos repórteres.

De acordo com a Reuters, Trump acrescentou que o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, "foi muito gentil e que eles tiveram algumas reuniões:

— Tivemos várias ligações telefônicas. Estamos nos dando muito bem. Veremos se podemos equilibrar nosso orçamento.

Já um porta-voz do governo britânico afirmou que os EUA são um aliado indispensável e um parceiro comercial próximo.





— Temos uma relação comercial justa e equilibrada, que beneficia ambos os lados do Atlântico — disse o porta-voz à Reuters, acrescentando:

— Estamos ansiosos para trabalhar de perto com o presidente Trump para continuar a fortalecer as relações comerciais entre Reino Unido e EUA para nossa economia, nossas empresas e o povo britânico.

A Reuters lembra que Starmer e seus ministros elogiaram Trump desde que ele foi eleito, enfatizando o quanto o Reino Unido importa dos Estados Unidos e tentando evitar tarifas em um momento em que a economia britânica já enfrenta dificuldades para crescer.

Os comentários de Trump podem afetar ainda mais a relação entre a UE e o Reino Unido, no momento que o primeiro-ministro britânico procura restabelecer as suas relações com o bloco europeu. O primeiro-ministro britânico visitará Bruxelas nesta segunda-feira, onde acontece a reunião ministerial de comércio do bloco.

No sábado, Trump oficializou tarifas a importações do México e do Canadá em 25% e da China em 10%. As tarifas entram em vigor nesta terça-feira. Em resposta ao anúncio dos EUA, Canadá e México prometeram retaliações. O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, revelou uma tarifa retaliatória de 25%, enquanto a líder mexicana, Claudia Sheinbaum, prometeu impor tarifas em retaliação.

O Ministério do Comércio da China emitiu um comunicado prometendo “contramedidas correspondentes”, sem dar detalhes, e afirmou que entrará com uma queixa na Organização Mundial do Comércio.

A Comissão Europeia já indicou que vai reagir “com firmeza” diante de qualquer sinal de imposição de tarifas arbitrárias, depois de ter sido citada como próximo alvo. O tema será discutido nesta segunda-feira durante a reunião ministerial de comércio do bloco.

E nesta segunda-feira, o presidente da França, Emmanuel Macron, disse em Bruxelas, que, se a Europa for alvo de tarifas comerciais, ela deve "se fazer respeitar" e reagir, em um alerta diante das crescentes ameaças de medidas dos EUA.

