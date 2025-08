Trump não é tão poderoso assim, diz Nobel de Economia

A- A+

Vencedor do prêmio Nobel de Economia, o economista americano Paul Krugman voltou a criticar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pela imposição de tarifas a quase todos os países do mundo. Para ele, o presidente americano não está ''vencendo sua guerra comercial''. Pelo contrário: suas medidas são claramente ilegais.

Para ele, a sobretaxa de 50% imposta ao Brasil é um exemplo flagrante de ilegalidade ao querer influenciar a política interna de outro país e usar sua política comercial para pressionar outras questões que não estejam relacionadas à economia.

"Acho que nem o advogado mais inescrupuloso conseguiria encontrar algo na lei americana que dê ao presidente o direito de impor tarifas a um país, não por razões econômicas, mas porque não gosta do que o Judiciário daquele país está fazendo'', escreveu o economista, em uma publicação na rede Substack.

Krugman lembrou que, embora alguns parceiros comerciais importantes — especialmente a União Europeia — estejam ''fazendo de conta'' que estão cedendo para agradar o presidente americano, e na verdade as medidas anunciadas por esses países não passam de algo ilusório.

''Trump pode achar que pode governar o mundo, mas ele não tem o suco de laranja ou de outro tipo”, afirma, no texto 'Trump/Brasil: Delírios de grandeza vão por água abaixo' , publicado nesta sexta-feira, em referência à isenção do suco de laranja brasileiro, responsável por 90% das importações americanas do produto, das tarifas anunciadas esta semana.

No início de julho, ao comentar a carta enviada por Trump ao governo brasileiro anunciando que os produtos brasileiros seriam taxados em 50%, o economista disse que tarifaço sobre Brasil é ‘maligno e megalomaníaco’ .

O economista acrescentou que as negociações de Trump com o Brasil são “excepcionais”, para começar porque o país enfrenta tarifas consideravelmente mais altas do que as impostas a qualquer outro parceiro comercial, e que as exigências de Trump em relação ao Brasil são de natureza diferente das que ele faz a outras nações.

Krugman lembra que União Europeia e o Japão foram alvos por supostas práticas comerciais desleais, enquanto que o Canadá teve suas tarifas ampliadas de 25% para 35% sob a alegação de que é uma fonte importante de fentanil. Já no caso do Brasil, Trump vinculou explicitamente as tarifas à ousadia do país em julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentar reverter a eleição que perdeu para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Krugman acusa Trump de ser um “inimigo da democracia e da responsabilidade de aspirantes a autoritários”:

"Mas isso nós já sabíamos'', afirma, enfatizando que é totalmente ilegal um presidente dos EUA usar tarifas com o objetivo de influenciar a política interna de outro país.

Segundo sua análise, Trump e seus assessores realmente acham que podem usar tarifas para intimidar o Brasil a desistir de seus esforços para defender a democracia, sendo que tem uma capacidade baixa de participação no comércio com o país. Hoje, 88% das exportações brasileiras vão para países que não são os Estados Unidos.

Reação: Após reunião com comitiva brasileira, parlamentares democratas dos EUA tentam barrar tarifaço de Trump

Para ele, a isenção de taxas sobre o suco de laranja, insumo sobre o qual 90% é importado do Brasil, acabou sendo, uma admissão implícita de que quem paga as tarifas são os consumidores americanos, e não os exportadores estrangeiros.

E mais: Krugman acredita que, como era de se esperar, as tarifas parecem estar saindo pela culatra politicamente. Isso porque, conclui ele, as ameaças contra o Brasil aumentaram a popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Como eu disse, Trump pode achar que pode dominar o mundo, mas não tem o sumo, seja de laranja ou de qualquer outra cor. Na verdade, ele está, sem querer, dando ao mundo uma lição sobre os limites do poder dos EUA", resumiu em sua publicação.

Veja também