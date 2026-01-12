A- A+

EUA Trump nega interferência em investigação contra o Fed e volta a criticar Powell Em entrevista à NBC News, presidente diz não ter conhecimento sobre apuração do Departamento de Justiça

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negou ter qualquer conhecimento sobre a investigação do Departamento de Justiça contra o Federal Reserve (Fed) após o órgão intimar o banco central na última sexta-feira. As declarações foram dadas em entrevista à NBC News, na noite de domingo.

“Não sei nada sobre isso, mas ele certamente não é muito bom no Fed, e também não é muito bom em construir prédios”, afirmou Trump, ao comentar o caso envolvendo o presidente do Fed, Jerome Powell.

Mais cedo, Powell havia dito que o Departamento de Justiça estaria ameaçando o Fed com a possibilidade de uma denúncia criminal relacionada ao seu depoimento ao Senado, em junho, sobre os custos da reforma dos prédios da instituição.

Em comunicado, ele classificou a iniciativa como “sem precedentes” e afirmou que deve ser vista “no contexto mais amplo das ameaças e da pressão contínua da administração”.

“Ninguém, certamente nem mesmo o presidente do Federal Reserve, está acima da lei”, declarou Powell. “Mas essa ação deve ser analisada à luz das pressões recorrentes do governo.”

Segundo Powell, a medida ocorre após uma campanha de cerca de um ano conduzida por Trump para pressioná-lo a reduzir as taxas de juros. Ele afirmou acreditar que a investigação faz parte desse esforço.

“A ameaça de acusações criminais é consequência de o Fed definir os juros com base no que considera melhor para o interesse público, e não de acordo com as preferências do presidente”, disse.

Trump, por sua vez, negou à NBC News qualquer relação entre as intimações do Departamento de Justiça e a política monetária.

“Não. Eu nem pensaria nisso dessa forma. O que deveria pressioná-lo é o fato de que os juros estão altos demais. Essa é a única pressão que ele sofre”, afirmou. “Ele prejudicou muita gente. Acho que o público está pressionando.”

As declarações reacenderam preocupações nos mercados sobre a independência do Federal Reserve, considerado o banco central mais influente do mundo.

