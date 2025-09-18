Qui, 18 de Setembro

FEDERAL RESERVE

Trump pede à Suprema Corte ordem de emergência para remover Lisa Cook do conselho do Fed

A administração republicana recorreu ao tribunal superior depois que um tribunal de apelações se recusou a concordar com a destituição de Cook

Lisa Cook, membro do Conselho de Governadores do Federal Reserve (Fed), e o presidente dos EUA, Donald TrumpLisa Cook, membro do Conselho de Governadores do Federal Reserve (Fed), e o presidente dos EUA, Donald Trump - Foto: Saul Loeb e Andrew Caballero-Reynolds / AFP

A administração Trump pediu nesta quinta-feira, 18, à Suprema Corte uma ordem de emergência para remover Lisa Cook do conselho de diretores do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). A administração republicana recorreu ao tribunal superior depois que um tribunal de apelações se recusou a concordar com a destituição de Cook.

A campanha da Casa Branca para demitir Cook marca uma tentativa sem precedentes de reformular o conselho do Fed, que foi projetado para ser amplamente independente da política do dia a dia.

Nenhum presidente demitiu um diretor em exercício do BC norte-americano nos 112 anos de história da agência.

Cook, que foi nomeada pelo ex-presidente Joe Biden, disse que não deixará seu cargo e não será "intimidada" por Trump. Fonte: Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado


 

