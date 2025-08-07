Trump pede renúncia imediata do CEO da Intel por "conflito de interesses"

A- A+

O presidente Donald Trump pediu a renúncia imediata do CEO da Intel, Lip-Bu Tan, alegando que ele possui conflitos de interesse e representando um novo desafio para a companhia que tem papel central na tentativa dos EUA de restaurar sua indústria de semicondutores.

“O CEO da INTEL está altamente CONFLITANTE e deve renunciar imediatamente”, escreveu Trump na rede Truth Social nesta quinta-feira, sem fornecer detalhes. “Não há outra solução para esse problema. Obrigado pela atenção!”

Procurada, a Intel ainda não respondeu ao pedido de comentário da Bloomberg sobre a declaração de Trump.

Nesta semana, o senador republicano Tom Cotton enviou uma carta ao presidente do conselho da Intel, Frank Yeary, cobrando explicações sobre os vínculos do CEO Lip-Bu Tan com a China, incluindo investimentos em empresas de semicondutores do país e outras com ligações com o setor militar chinês.





No documento, Cotton questiona os investimentos feitos por Tan na China antes de ele ser escolhido para liderar a Intel. O senador apontou preocupações específicas sobre os laços de Tan com a Cadence Design Systems, empresa de tecnologia que ele liderou por mais de uma década e que vendeu produtos para uma universidade militar chinesa.

A Cadence se declarou culpada em julho por violar controles de exportação dos EUA ao vender hardware e software para a Universidade Nacional de Tecnologia de Defesa da China.

Quem é o CEO da Intel?

Veterano do setor de tecnologia e capital de risco, Tan foi CEO da Cadence por 12 anos, desde 2008, quando a empresa de software de design de chips enfrentava dificuldades. Nesse período, o valor de mercado da companhia subiu mais de 3.000%.

Aos 65 anos, Tan assumiu o comando da Intel em março, com a missão de reverter os prejuízos da companhia, que perdeu terreno frente aos concorrentes nos últimos anos.

A Intel é peça-chave na estratégia de Washington para reconstruir a indústria doméstica de semicondutores. A empresa foi contemplada com quase US$ 8 bilhões via a Lei Chips e Ciência, para investimentos em território americano, incluindo uma unidade voltada ao fornecimento para o setor militar, embora o governo Trump esteja promovendo mudanças no programa.

Com sede em Santa Clara, Califórnia, a Intel liderou o mercado por anos ao fabricar chips cada vez mais rápidos para PCs e laptops. No entanto, perdeu força com a ascensão dos smartphones e o crescimento da inteligência artificial.

A Nvidia saiu na frente no desenvolvimento de chips para IA, enquanto a Taiwan Semiconductor Manufacturing se tornou a maior produtora mundial ao fabricar chips para empresas como Nvidia e Apple. Na quarta-feira, a Intel valia cerca de US$ 89 bilhões, contra US$ 4,4 trilhões da Nvidia.

Nascido na Malásia, Tan prometeu vender ativos não estratégicos da Intel e desenvolver produtos mais atrativos. Também propôs cortes de pessoal e o adiamento ou cancelamento de projetos para reduzir despesas operacionais.

“A Intel e o Sr. Tan estão profundamente comprometidos com a segurança nacional dos Estados Unidos e com a integridade de nosso papel no ecossistema de defesa do país”, disse a empresa em comunicado na quarta-feira. A Intel afirmou que responderá aos questionamentos do senador.

