A- A+

Venezuela Trump: petrolíferas dos EUA estão preparando 'investimento massivo' na Venezuela Ao comentar sobre a prisão de imigrantes ilegais e a proteção da fronteira, Trump comentou que começará "em breve" a combater drogas que chegam por via terrestre nos EUA

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou no período da tarde desta terça-feira (20) que as petrolíferas norte-americanas estão preparando "investimento massivo" na Venezuela e que passou a gostar do país latino-americano após a captura do ditador Nicolás Maduro e sua destituição do poder.

"Estou amando a Venezuela, eles têm trabalhado com os EUA também", pontuou o republicano em coletiva de imprensa para falar sobre as conquistas de seu primeiro ano de volta à Casa Branca.

Segundo ele, é possível que a ativista María Corina Machado seja envolvida na Venezuela novamente no futuro: "Talvez possamos envolvê-la de alguma forma. Eu adoraria poder fazer isso."

Anteriormente, porém, ele descartou Corina como presidente.

Ao comentar sobre a prisão de imigrantes ilegais e a proteção da fronteira, Trump comentou que começará "em breve" a combater drogas que chegam por via terrestre nos EUA, sem oferecer mais detalhes.

Veja também