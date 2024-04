A- A+

ESTADOS UNIDOS Trump pode ganhar adicional de US$ 1 bilhão com ações de sua rede social Bônus inesperado chega em momento crucial para o ex-presidente, que está afundado em contas legais na casa dos milhões de dólares por conta dos múltiplos processos contra ele

O ex-presidente Donald Trump, que já tem participação significativa em sua rede social Truth Social, está prestes a garantir um bônus em ações no valor de US$ 1 bilhão — resultado da alta do preço de suas ações nas últimas semanas.



O ganho inesperado chega em um momento crucial para Trump, que está afundado em contas legais na casa dos milhões de dólares por conta dos múltiplos processos contra ele.

O possível candidato republicano à Presidência dos Estados Unidos também está intensificando sua campanha política, com o aumento de seu patrimônio líquido fortalecendo sua imagem como um empresário rico, parte importante de seu apelo aos eleitores.

Participação de US$ 4 bilhões

Trump já é o maior acionista do Trump Media & Technology com 79 milhões de ações, uma participação que atualmente vale quase US$ 3 bilhões. Ele agora tem direito a mais 36 milhões de ações sob o que é conhecido como "earnout", ações adicionais que elevariam o valor de sua participação para cerca de US$ 4 bilhões.

As ações de "earnout", uma característica de fusões, são projetadas para recompensar os insiders se as ações de uma empresa se saírem bem por um período determinado após a conclusão de um acordo.

A Trump Media se fundiu com uma empresa de capital aberto no mês passado e estreou na Nasdaq em 26 de março. As novas ações elevariam a participação de Trump para cerca de 65% da empresa.

Um frenesi inicial elevou o valor da empresa para quase US$ 8 bilhões, mas o preço das ações tem flutuado drasticamente desde então, caindo pela metade desde o pico. A Trump Media tem sido alvo popular dos vendedores, que ganham dinheiro apostando na queda do preço das ações de uma empresa.





Apesar dos altos e baixos, o preço das ações da Trump Media permaneceu acima dos níveis estabelecidos como gatilhos para a concessão de ações extras a Trump e outros acionistas. As ações são concedidas em lotes, com base em se o preço das ações negociar acima de US$ 12,50, US$ 15 e US$ 17,50 por 20 de qualquer 30 dias nos dois primeiros anos como empresa pública.

As ações, que abriram a US$ 35,50 por ação na terça-feira, seu 20º dia de negociação, permaneceram bem acima desses três limites desde a estreia em março, mantendo-o no caminho para cumprir as condições do "earnout".

Assim como com as outras ações que ele possui, Trump ainda não tem permissão para negociá-las ou usar suas ações como garantia. Com o preço das ações no nível atual, Trump é obrigado a esperar 150 dias, ou até o final de agosto, antes de poder vender qualquer uma de suas participações, embora as ações possam ser negociadas antes se o conselho da Trump Media decidir renunciar às restrições.

A empresa registrou milhões de novas ações potenciais na semana passada. Um procedimento rotineiro que, no entanto, assustou os investidores.

Normalmente, o registro de novas ações como esse tende a não causar muita reação no mercado, mas a propriedade incomum da Trump Media, que inclui traders de varejo e apoiadores de Trump, levou a oscilações acentuadas no preço de suas ações. Se uma enxurrada de novas ações chegasse ao mercado, elas poderiam provocar novamente uma mudança abrupta no preço das ações.

Veja também

BOLSA FAMÍLIA Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 6