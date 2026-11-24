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ESTADOS UNIDOS Trump pode ter lucrado até US$ 15 milhões com volta de Huang à Nvidia Estimativa é baseada em declarações financeiras enviadas pelo presidente americano no início de novembro

Donald Trump pode ter lucrado até US$ 15 milhões (R$ 89,1 milhões na cotação atual) com o retorno de Jensen Huang ao cargo de CEO da Nvidia, segundo estimativas do jornal britânico Financial Times.



O executivo havia anunciado sua própria renúncia em 12 de novembro, após a revelação de um suposto relacionamento com uma espiã chinesa. Nesta segunda-feira, no entanto, o Conselho de Administração da companhia decidiu reconduzi-lo ao cargo. Segundo a CNN, o presidente americano esteve envolvido nas articulações para o retorno de Huang.

A recondução do executivo provocou uma recuperação de US$ 953 bilhões no valor de mercado da Nvidia. A companhia saiu de US$ 3,025 trilhões para US$ 3,978 trilhões, uma valorização de 31,5% em um único pregão.

De acordo com levantamento da Elos Ayta, o valor recuperado em apenas um dia supera em US$ 155 bilhões a soma do valor de mercado de todas as empresas listadas na B3, estimada em aproximadamente US$ 798 bilhões. Ou seja, em um único pregão, a Nvidia recuperou um valor equivalente a mais de uma bolsa brasileira inteira.

Trump está entre os acionistas da Nvidia. Por conta de suas participações em ações, o presidente é obrigado por lei a apresentar declarações financeiras periodicamente. No último dia 5 de novembro, ele enviou um relatório ao Escritório de Ética Governamental dos Estados Unidos (Office of Government Ethics), que indica a possibilidade de possuir até 370 mil ações da empresa em 30 de setembro.

A Casa Branca já havia informado à CNBC, canal de televisão americano, que Trump e seus familiares não têm controle sobre os investimentos, administrados de forma independente por gestores financeiros externos.





A Organização Trump, por sua vez, afirma que o modelo foi adotado justamente para evitar até mesmo a aparência de um possível conflito de interesses. Até o momento, não há evidências de que o presidente tenha dado instruções sobre as operações ou de que os gestores tivessem conhecimento antecipado de decisões do governo.

Os documentos mais recentes não incluem eventuais compras ou vendas de ações realizadas depois de 30 de setembro. Portanto, não é possível determinar com precisão quanto Trump ganhou com a valorização dos papéis após o retorno de Huang, decisão para a qual ele próprio afirma ter contribuído. Em reportagem, o Financial Times estimou os possíveis ganhos do presidente americano a partir das informações disponíveis naquela data.

Segundo o jornal britânico, caso Trump tivesse mantido o número máximo de ações indicado na declaração, de 370 mil papéis, e considerando a valorização de aproximadamente 30% após o retorno de Huang, o lucro poderia chegar a US$ 15 milhões (R$ 89,1 milhões). Já no cenário em que o presidente possuísse o número mínimo estimado de ações, 32 mil, o ganho seria de US$ 1,3 milhão (R$ 7,7 milhões).

O FT também calculou o impacto da desvalorização anterior dos papéis sobre o patrimônio do presidente. Caso Trump tivesse mantido o número máximo de ações, teria acumulado uma perda de US$ 42 milhões (R$ 249,7 milhões) em valor de mercado desde o pico das ações da Nvidia, antes da disparada registrada na segunda-feira.

Após o retorno de Huang, Trump comemorou a decisão do conselho de administração da Nvidia nas redes sociais: "O país precisa da liderança de Jensen na Nvidia para garantir o sucesso e a prosperidade não apenas da empresa, mas também da economia americana".

Ruben Gallego, senador democrata pelo Arizona, também se manifestou nas redes sociais e defendeu uma investigação sobre as operações com ações realizadas antes do anúncio: "Precisamos investigar quais posições em ações foram assumidas antes do anúncio. Esta Casa Branca é a mais corrupta da história".

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