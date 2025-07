Trump promete ações para estimular o uso e exportação de IA

A- A+

A administração Trump anunciou que reduzirá a burocracia e tomará medidas para impulsionar as exportações para empresas de tecnologia dos EUA, buscando acelerar o uso nacional de inteligência artificial.



Em seu "plano de ação" para IA divulgado nesta quarta-feira, 23, a administração delineou ações que, segundo ela, facilitam para as empresas de tecnologia a construção de centros de dados necessários para treinar modelos de IA e obter a energia de que necessitam para esses centros.



Espera-se que o presidente Trump assine ordens executivas em um evento do setor de tecnologia em Washington, mais tarde, colocando o plano em vigor.



"Vamos garantir que a América permaneça na vanguarda da revolução da inteligência artificial", disse o vice-presidente JD Vance no evento.

O plano incorpora propostas buscadas pelo setor de tecnologia. Empresas de tecnologia têm solicitado aos oficiais da administração que ajudem na expansão de centros de dados do setor, citando o que argumentam serem os benefícios para a economia e os riscos à segurança nacional de ficar atrás de adversários como a China.



"O plano do presidente Trump acelerará a prontidão da infraestrutura para que a IA possa ser desenvolvida e utilizada aqui, além de ajudar estudantes e trabalhadores a adquirir as habilidades necessárias para vencer em uma economia global impulsionada por IA", postou Fred Humphries, vice-presidente corporativo de assuntos governamentais dos EUA da Microsoft, no X. Fonte: Dow Jones Newswires.



