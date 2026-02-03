Qua, 04 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta03/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
FINANÇAS

Trump promulga lei que põe fim a "shutdown" do governo nos EUA

Lei de financiamento encerra oficialmente a paralisação orçamentária de quase quatro dias

Reportar Erro
Donald Trump assina um projeto de lei de financiamento para encerrar a paralisação parcial do governo no Salão Oval da Casa Branca, em WashingtonDonald Trump assina um projeto de lei de financiamento para encerrar a paralisação parcial do governo no Salão Oval da Casa Branca, em Washington - Foto: Saul Loeb / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, promulgou nesta terça-feira (3) uma lei que encerra quase quatro dias de paralisação parcial do governo federal.

Leia também

• Trump não está surpreso com ataques russos à Ucrânia, segundo porta-voz

• Petro espera começar do zero com Trump na Casa Branca

• Papa Leão XIV opta pela diplomacia discreta diante de Trump

Isso representa "uma grande vitória para o povo americano", comemorou Trump na Casa Branca, ao sancionar o texto aprovado pela Câmara dos Representantes.

A lei de financiamento encerra oficialmente a paralisação orçamentária vigente desde o sábado, em meio a desacordos entre republicanos e democratas sobre o financiamento da polícia de imigração (ICE, na sigla em inglês), depois que dois manifestantes morreram pelas mãos de agentes federais em Minneapolis (Minnesota).

Reportar Erro

Veja também

Newsletter