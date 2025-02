Trump quer relaxar lei que impede empresas americanas de pagar propinas no exterior

A- A+

O Presidente Donald Trump está prestes a assinar uma ordem executiva que reverte a aplicação de uma lei que torna ilegal o suborno de autoridades estrangeiras por empresas dos EUA, argumentando que a restrição coloca as empresas americanas em desvantagem.

Trump está ordenando à Procuradora-Geral Pam Bondi que suspenda as ações tomadas sob a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior (FCPA, na sigla em inglês) até que ela emita novas diretrizes de aplicação, de acordo com um informativo sobre a ordem executiva, uma cópia do qual foi vista pela Bloomberg News. Todas as ações atuais e passadas também serão revisadas.

A lei proíbe que uma empresa ou pessoa com vínculos nos EUA pague dinheiro ou ofereça presentes a autoridades estrangeiras como forma de obter negócios no exterior. Trump tentou eliminar a lei durante seu primeiro mandato.

“As empresas americanas são prejudicadas pela aplicação excessiva da FCPA porque são proibidas de se envolver em práticas comuns entre concorrentes internacionais, criando um campo de jogo desigual”, diz o informativo.

