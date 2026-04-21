Trump reitera insatisfação com decisão sobre tarifa e elogia parceria com Israel
Presidente americano mencionou que teve "boas conversas" com a Anthropic na Casa Branca
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demonstrou, em entrevista para a CNBC nesta terça-feira, 21, insatisfação com a decisão da Suprema Corte norte-americana que tornou parte das tarifas impostas pelo mandatário ilegais. Na ocasião, ele disse que "irá lembrar" das empresas que não buscaram um reembolso pelas tarifas.
"Seria brilhante se a Amazon e a Apple não buscassem reembolso de tarifas", disse Trump.
Além da questão tarifária, ele mencionou que teve "boas conversas" com a Anthropic na Casa Branca e projetou que um acordo pode ser alinhavado com a empresa. "Nós nos daremos muito bem com a Anthropic", acrescentou.
Na ponta geopolítica, o presidente dos EUA destacou que Israel tem sido "um ótimo parceiro" para Washington e disse que a relação das partes é "como o irmão maior e o menor".
Ele ainda repercutiu a possibilidade de ajuda aos Emirados Árabes Unidos, que solicitou apoio para possíveis consequências econômicas, caso a guerra no Oriente Médio se prolongue.
"Se eu puder ajudar os EAU, eu ajudarei, mas estou surpreso com o pedido porque eles são ricos", disse, citando que está em discussão um possível acordo de swap cambial.