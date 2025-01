A- A+

RIQUEZA Trump subiu no ranking de bilionários após tornar presidente dos EUA e lançar criptomoeda? O patrimônio líquido atual de Trump é de US$ 5,8 bilhões (cerca de R$ 34,30 bilhões, na cotação atual)

Donald Trump, que tomou posse como presidente dos Estados Unidos na última segunda-feira, 20 de janeiro, é atualmente a 560ª pessoa mais rica do mundo, de acordo com a lista em tempo real de bilionários da revista Forbes, consultada no domingo (26). Na segunda-feira (21), pela manhã, Trump era a 472ª pessoa mais rica do mundo.

Segundo a revista, as oscilações na sua riqueza são graças à sua participação majoritária na empresa controladora da rede social Truth Social, Trump Media & Technology Group (TMTG). Os preços das ações da empresa caíram nos últimos cinco dias.



Na sexta-feira, 17, às 11h30, as ações atingiram um pico às 11h30 (horário padrão do leste dos Estados Unidos), cotadas em US$ 42,75.

Alguns dias depois, até as 9h30 do horário local (11h30 de Brasília) no dia 21, valiam US$ 37,50. No pós-mercado na sexta-feira, 24, às 20h, o valor de cada ação da TMTG ficou em US$ 32,80.

O patrimônio líquido atual de Trump é de US$ 5,8 bilhões (cerca de R$ 34,30 bilhões, na cotação atual). Anteriormente, no dia em que tomou posse, a sua fortuna era de US$ 6,7 bilhões (cerca de R$ 40,73 bilhões).



Pouco antes de começar o seu mandato, Trump lançou sua própria criptomoeda, no dia 17 de janeiro. O valor de mercado da moeda meme $TRUMP alcançou US$ 6 bilhões na tarde do dia seguinte, 18, com a maior parte dela detida por Trump e seus negócios.

As memecoins, ou moedas meme, são criptomoedas inspiradas em tendências da internet.



Crescimento do patrimônio em 2024

Em 2024, Trump passou de um patrimônio líquido de US$ 2,5 bilhões para US$ 6,1 bilhões, o que o fez retornar à lista das 400 pessoas mais ricas dos Estados Unidos da Forbes.



No ranking Forbes 400, um levantamento das 400 pessoas mais ricas dos Estados Unidos em 2024 com dados referentes a 1º de setembro daquele ano, Trump ocupou o 319º lugar. Naquele momento, seu patrimônio era de US$ 4,3 bilhões.



A riqueza de Trump está muito vinculada ao valor da TMTG, afirma a Forbes. Sua participação de 60% nas ações flutuantes o torna o maior acionista e isso representa mais da metade de seu patrimônio líquido.



A Truth Social foi criada como uma alternativa às plataformas tradicionais, após Trump ser banido do então Twitter, do Facebook e de outras redes sociais após os eventos de 6 de janeiro de 2021.

A empresa controladora atua no mercado de tecnologia e mídia, o que inclui serviços de streaming e podcasts, entre outras áreas.



O republicano também possui cerca de US$ 1,1 bilhão em arranha-céus, coberturas, prédios, casas, hotéis e campos de golfe ao redor do mundo.

Além disso, ele é dono de um negócio de licenciamento e vende diversos produtos, como NFTs temáticos de Trump, tênis, bíblias, guitarras, colônias e relógios. Trump também possui mansões, uma vinícola e um Boeing 757 de 1991, apelidado de "Trump Force One".



Quem são as pessoas mais ricas do mundo?

No início da tarde de domingo, o ranking de mais ricos do mundo da Forbes apontava como as três pessoas mais ricas do mundo: Elon Musk (patrimônio estimado em US$ 422,7 bilhões), Jeff Bezos (US$ 247,6 bilhões) e Larry Ellison (US$ 228,1 bilhões).

