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COMÉRCIO Trump suspende por três dias novas tarifas de 50% contra o Canadá O anúncio aconteceu após conversas com o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na noite de terça-feira (18) a suspensão por três dias das novas tarifas de 50% sobre alguns produtos canadenses, depois que, segundo o mandatário, Washington e Ottawa alcançaram um acordo de última hora.

O anúncio aconteceu após conversas com o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, poucas horas antes da entrada em vigor das tarifas originalmente programadas para a quarta-feira (19).

"Suspendi as tarifas de 50% contra o Canadá (...) por um período de três dias, com base no fato de que Canadá e Estados Unidos, condicionados à finalização dos documentos, têm um ACORDO!", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

O escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos afirmou no X que o acordo entre Washington e Ottawa busca "incluir um amplo acesso ao mercado para todos os produtos americanos, compromissos em termos de segurança econômica (e) alinhamento no comércio digital", entre outras medidas.

Trump acrescentou que a suspensão aconteceu porque "o Canadá expressou um compromisso de eliminar as discriminações ou imposições irrazoáveis e desiguais em questão".

O primeiro-ministro Carney considerou na terça-feira, no entanto, que, apesar de "avanços significativos", ainda há um "trabalho importante a ser feito" e confirmou a suspensão das tarifas "até o dia 21 de agosto".

"Tratamento discriminatório"

As tarifas previstas por Trump afetam 5,5% das exportações do Canadá para os Estados Unidos, no valor de cerca de quase 20 bilhões de dólares (104 bilhões de reais), segundo estimativas da Oxford Economics.

Trump ordenou no mês passado a imposição de tarifas de 50% sobre diversos produtos canadenses, alegando um "tratamento discriminatório" a produtos americanos como bebidas alcoólicas, automóveis e laticínios.

As tarifas americanas ao Canadá seriam aplicadas a diversos produtos, do vinho aos tacos de hóquei, e até o cimento.

O enviado comercial de Trump, Jamieson Greer, disse que as tarifas tinham como objetivo "fazer com que o Canadá preste contas" por suas represálias contra os Estados Unidos.

Segundo Greer, as províncias canadenses retiraram bebidas alcoólicas americanas dos mercados e "deram um acesso melhor ao mercado aos laticínios da União Europeia", entre outras medidas.

Os negociadores canadenses pressionaram por um acordo que evite as novas tarifas e que também assegure um alívio em relação às tarifas setoriais de Trump sobre indústrias como o aço, a madeira, o alumínio e o setor automotivo.

Sem entrar em detalhes, Trump também afirmou em sua conta na Truth Social que "o grande oleoduto Keystone XL, há muito tempo aniquilado por Sleepy Joe Biden (Joe Biden dorminhoco), poderia ressuscitar do túmulo!".

O presidente americano já havia solicitado a retomada desse polêmico projeto, rejeitado por ativistas ambientais e bloqueado durante o governo do democrata.

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