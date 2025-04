A- A+

TARIFAS Trump vai isentar autopeças de tarifas sobre importações da China, diz Financial Times Medida busca aliviar pressão sobre fabricantes globais às vésperas do novo pacote tarifário

O governo dos Estados Unidos estuda isentar autopeças das tarifas sobre importações chinesas, em uma tentativa de aliviar pressões sobre a indústria automobilística global antes do prazo de 3 de maio, segundo o Financial Times.

A proposta isentaria as autopeças das tarifas impostas pelo presidente do país, Donald Trump, sobre importações da China como parte de uma medida para conter a produção de fentanil, disseram ao jornal fontes familiarizadas com o plano.

A proposta também permitiria que os fabricantes de peças evitassem tarifas sobre aço e alumínio, prática conhecida como “destacking”, segundo o FT.

Uma tarifa de 25% sobre todas as importações de carros produzidos no exterior permaneceria em vigor, e a tarifa de 25% sobre autopeças ainda seria imposta em 3 de maio, segundo a reportagem. A Casa Branca não respondeu a pedidos de comentário.

As ações da General Motors chegaram a subir 6,1% nas negociações após o fechamento do mercado, enquanto as da Ford avançaram 3% e os papéis da Stellantis nos EUA tiveram alta de 6,8%.

Veja também