Trump volta a atacar Powell e diz que tem três ou quatro nomes em mente para substituí-lo à frente

O presidente americano, Donald Trump, intensificou os ataques contra o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, afirmando que ele tem "um QI baixo", e que ele tem três ou quatro nomes em mente para sucedê-lo à frente do BC quando seu mandato expirar no próximo ano.

“Tenho três ou quatro pessoas em mente”, disse Trump nesta quarta-feira durante uma coletiva de imprensa em Haia, onde participa da cúpula da Otan. “Quero dizer que ele sairá em breve, felizmente, porque acho que ele é terrível.”

Trump não mencionou quem seriam seus possíveis substitutos para o comando do banco central, nem informou uma data para tomar uma decisão. O mandato de Powell como presidente do Fed termina em maio de 2026.

No início deste mês, Trump já havia declarado que estava considerando sucessores para Powell e que os nomes seriam anunciados “muito em breve”.

Alguns aliados do ex-presidente têm pressionado para que o secretário do Tesouro, Scott Bessent, assuma o cargo, segundo pessoas familiarizadas com o assunto — uma ideia que um alto funcionário da administração negou. Trump também elogiou o ex-diretor do Fed Kevin Warsh, a quem considera “muito respeitado”.

Trump continuou sua campanha de pressão sobre o chefe do banco central para que reduza as taxas de juros, dizendo que Powell “é uma pessoa muito estúpida” por mantê-las no nível atual.

Ele tem criticado duramente a postura do Fed de manter as taxas estáveis, defendendo cortes e alegando que o banco central está mantendo elevados os custos de financiamento do governo dos EUA.

O ex-presidente já pediu que Powell reduza as taxas em 2,5 pontos percentuais. Na semana passada, o Fed decidiu manter as taxas inalteradas na faixa de 4,25% a 4,5%, onde estão desde o início do ano.

A maioria dos formuladores de políticas do Fed sinalizou que espera reduzir os juros em meio ponto percentual até o final de 2025.

Powell tem sido alvo frequente da ira de Trump, que chegou a apelidá-lo de “lento demais” e sugeriu diversas vezes que o demitiria — embora, em outros momentos, tenha afirmado não ter essa intenção. Trump reiterou essa ameaça na semana passada, em uma postagem nas redes sociais, concluindo: “Não importa, seu mandato termina em breve!”

Os comentários de Trump foram feitos um dia após Powell prestar depoimento ao Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes, no qual defendeu as políticas do banco central e insistiu que o Fed não deve se precipitar em ajustar sua política, aguardando para ver o impacto que a agenda econômica do presidente — em especial os tarifas amplas sobre parceiros comerciais — terá sobre a inflação.

Trump tem ajustado frequentemente os detalhes de suas políticas tarifárias e está trabalhando em acordos com alguns parceiros comerciais antes do prazo de 9 de julho, com o objetivo de reduzir tarifas mais elevadas que estão programadas para entrar em vigor.

