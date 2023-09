Tudo o que a Apple planeja mostrar em 12 de setembro: iPhone 15, relógios, AirPods

A- A+

O lançamento do novo produto mais importante do ano da Apple Inc. começa na próxima terça-feira (5), quando a empresa apresentará o iPhone 15, novos smartwatches e os mais recentes AirPods. O evento começa na sede da empresa em Cupertino, Califórnia, no dia 12 de setembro, às 10h, horário local.

O novo produto mais esperado é a linha iPhone 15 Pro, com mais pequenas atualizações chegando ao Apple Watch e aos AirPods. A empresa também provavelmente mostrará o iOS 17, iPadOS 17 e watchOS 10, suas próximas atualizações de software para iPhone, iPad e Apple Watch.

O evento, apelidado de “Wonderlust”, não apresentará uma nova categoria de produto chamativa – como o headset Vision Pro lançado em junho – mas a combinação do iPhone, Apple Watch e AirPods continua sendo o núcleo do ecossistema da empresa. Juntos, esses produtos geram cerca de 60% da receita total, excluindo o dinheiro gerado pelos serviços digitais que os acompanham, como o Apple Music.

As apostas são altas este ano. A Apple está tentando sair de uma queda nas vendas e conta com grandes mudanças em seus iPhones de última geração para fazer com que as pessoas atualizem. A empresa também enfrenta problemas na China, onde os funcionários públicos são cada vez mais proibidos de utilizar os seus dispositivos e o sentimento dos consumidores pode se virar contra a tecnologia dos EUA.

Outro problema este ano: a Apple está mudando a porta de carregamento e de dados do telefone para o padrão USB-C, uma mudança que pode melhorar o desempenho, mas potencialmente irritar os consumidores. Isso marcará a segunda vez que a entrada do iPhone será alterada. A última mudança ocorreu em 2012, quando a Apple mudou do conector do iPod de 30 pinos para o Lightning no iPhone 5.

Aqui está tudo o que esperar do evento, com base em reportagens da Bloomberg e em pessoas familiarizadas com os planos da empresa:

Apple Watch

A empresa está planejando duas linhas atualizadas: o Apple Watch Series 9 – disponível nos atuais tamanhos de 41 e 45 milímetros – e um Ultra de segunda geração, que mantém o tamanho de 49 milímetros.

Todos os novos Apple Watches serão parecidos com os modelos do ano passado. Isso significa que os relógios padrão terão o mesmo design básico da Série 4 lançada em 2018, enquanto o Ultra mantém o visual inaugural do ano passado. A empresa está planejando novos materiais e cores, incluindo o uso de mais metais reciclados e uma opção Ultra preta.

O grande foco do Apple Watch este ano será o desempenho, com aumento da velocidade de processamento. Os relógios receberão seu primeiro novo chip desde que a Série 6 deu um salto no processador em 2020.

Assim como a linha iPhone 15, os novos relógios receberão o chip de banda ultralarga U2 para recursos aprimorados de Find My.

Os relógios também receberão várias atualizações de sensores e componentes internos com foco em velocidade, eficiência e precisão, incluindo uma nova versão do sensor óptico de frequência cardíaca da Apple.

A empresa está testando uma mudança para caixas de dispositivos impressas em 3D, começando com os modelos de aço inoxidável da Série 9. A Apple está planejando mudar o Ultra de segunda geração para esse processo também no próximo ano. Isso faz parte de um grande impulso ambiental para o relógio planejado para este ano.

Como parte desse esforço, a Apple está abandonando algumas de suas pulseiras de couro para relógios. Sinais dessa mudança já estão surgindo: a empresa recentemente cortou os preços em até 90% em algumas de suas pulseiras de couro e pulseiras de relógio da marca Hermes em uma loja interna para funcionários. Também ficaram sem pulseiras de aço inoxidável do relógio de 2015, sugerindo que a pulseira finalmente será atualizada ou será descontinuada.

AirPods

Como parte da mudança para o carregamento USB-C no iPhone, a Apple está trabalhando para migrar todos os seus acessórios baseados em Lightning para o novo padrão. Um dos primeiros produtos dessa lista é o AirPods Pro, item mais vendido da Apple. A empresa também planeja trazer carregamento USB-C para seus AirPods e AirPods Max de baixo custo já no próximo ano.

Os fones de ouvido não receberão novo recurso de hardware importante, mas uma atualização de software trará troca automática de dispositivo aprimorada, a capacidade de ativar e desativar o som dos próprios AirPods e um novo recurso chamado Conversation Awareness que silencia automaticamente a mídia quando as pessoas começam a falar. para o usuário.

A Apple também está trabalhando em novos recursos de saúde para AirPods, incluindo detecção de temperatura corporal e um novo sistema de teste auditivo, mas essas melhorias provavelmente serão lançadas mais tarde.

Veja também

MUNDO Rússia planeja reduzir em um quarto exportações de diesel em setembro