O Ministério do Turismo divulgou nesta quarta-feira (18) que o Carnaval de 2026 deve movimentar R$ 18,6 bilhões no país, valor 10% superior que em 2025. O cálculo é da pasta com base em dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e da FecomercioSP.

"Estamos celebrando um dos maiores e melhores carnavais da história, com expectativa recorde de foliões e de movimentação financeira, o que mostra o quanto o turismo contribui para o crescimento econômico e social do Brasil", disse o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano.

Ainda segundo o ministério, o resultado é o melhor volume para o mês de fevereiro desde o inicio da série histórica, iniciada em 2011. A estimativa é que mais de 65 milhões de pessoas participaram da festa pelo Brasil, aumento de 22% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Foram 32 milhões de pessoas reunidas só no Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Recife (PE), Olinda (PE) e Salvador (BA).

São Paulo lidera em público

São Paulo liderou em público, com 16,5 milhões de pessoas curtindo a festa e um impacto econômico de mais de R$ 7 bilhões

Já o Rio de Janeiro teve 8 milhões de foliões, com um impacto de aproximadamente R$ 5,7 bilhões e a ocupação hoteleira atingindo quase a capacidade máxima, com 98%.

No Nordeste, o polo Recife/Olinda reuniu mais de 7,6 milhões de foliões, com uma movimentação financeira de R$ 3,2 bilhões, e o estado projetando crescimento de 49% no fluxo de turistas internacionais.

Em Salvador, mais de 8 milhões curtiram a folia e movimentaram R$ 2 bilhões na economia.





