Turismo de luxo deve continuar crescendo nos próximos anos

O segmento de turismo de luxo representa uma fatia significativa da indústria de viagens, sendo caracterizado pela grande oferta de experiências exclusivas e serviços de alta qualidade.

Esse tipo de turismo é voltado para um público exigente que busca conforto, sofisticação e diferenciais que fogem do convencional. Para além de hospedagens e vivências luxuosas, um dos aspectos mais importantes desse nicho é o atendimento personalizado.

Com um foco crescente em personalização, bem-estar e sustentabilidade, o turismo de luxo continua a evoluir para atender às demandas dos clientes.

Uma projeção , realizada pela Brainy Insights, afirma que os avanços no mercado global de viagens de luxo devem resultar em um crescimento significativo do segmento nos próximos dez anos, atingindo US$ 3,02 bilhões até 2032. A pesquisa ainda afirma que entre os fatores determinantes que influenciam o crescimento do setor estão o aumento da renda disponível e o desejo de exclusividade.

Para Osmar Rodrigues, diretor da Travel Class, agência de viagens nacionais e internacionais personalizadas e consultoria em experiências de luxo, o setor tem observado também uma transformação da sociedade no período pós-pandemia, refletindo na busca por experiências significativas e conscientes.



“Esses turistas buscam contato com a natureza, bem-estar, reconexões familiares e com amigos. O luxo, para muitos, não é a ostentação e o glamour em viagens, e sim vivenciar experiências agregadas a cultura, aventura e estar em contato com novas vivências”, pontua Osmar.

Com a projeção positiva, a hotelaria e os serviços de luxo no Brasil também ganham destaque, oferecendo experiências relacionadas ao perfil do novo turista.

O último anuário da Brazil Luxury Travel Association (BLTA) informa que o faturamento conjunto dos associados que compõem a instituição foi de R$ 2,226 bilhões em 2022, apontando um crescimento de 11,96% em relação aos números de 2021

“Agências de viagens especializadas nesse público também se beneficiam com o aumento das vendas e do faturamento. O interesse no mercado da América Latina tem aumentado e essa tendência deve continuar nos próximos anos, com os mais ricos dispostos a gastar com viagens pelo país”, afirma o diretor da Travel Class.

Um dado importante, ressaltado pelo relatório da BLTA, é que a origem da demanda pelos serviços de turismo de luxo no país é, em grande parte, de brasileiros: 37% são do Brasil, seguidos pela Europa (32%) e América do Norte (24%). Já entre as atividades que possuem maior demanda por parte dos viajantes, a personalização dos serviços está em segundo lugar na lista.

Rodrigues explica que, para conquistar essa parcela de viajantes, é preciso investir em atendimento individualizado, organização de roteiros exclusivos, parcerias com importantes fornecedores e expertise também em destinos internacionais.

“É uma abordagem que visa criar experiências memoráveis para os viajantes, atendendo às suas necessidades, preferências e expectativas específicas. O relacionamento com o cliente não termina quando a viagem acaba. Oferecer suporte pós-venda, como feedback e follow-up, pode ajudar a construir uma relação que incentiva a fidelização”, pontua o especialista.



