A- A+

ECONOMIA Turismo deve movimentar R$ 218,8 bilhões na alta temporada e atingir maior patamar desde 2013 Para Alexandre Sampaio, presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, combinação de pleno emprego, bom clima e preços estáveis explica desempenho recorde do setor

O setor de turismo deve movimentar R$ 218,77 bilhões nesta alta temporada, período que vai de novembro a fevereiro deste ano. Será o maior patamar desde o início da série histórica, em 2013, de acordo com dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Em relação ao mesmo período do ano anterior, o crescimento estimado é de 3,7%.

O avanço é reflexo do número recorde de turistas no Brasil, que, pela primeira vez, ultrapassou 9,2 milhões em 2025. Segundo o estudo, o faturamento deve se concentrar em segmentos como bares e restaurantes (R$ 97,3 bilhões) e transporte rodoviário (R$ 34,1 bilhões). Também se destacam o transporte aéreo, com R$ 28,8 bilhões, e o setor de alojamento, com R$ 22,4 bilhões.

Para Alexandre Sampaio, presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA), os bons resultados esperados para a alta temporada decorrem de uma combinação de fatores, como o pleno emprego no país, que amplia a renda disponível, o bom clima, que impulsiona a busca por destinos de praia, e a estabilização dos preços.

— Este ano, vimos os consumidores se planejando com muita antecedência, comprando pacotes e se organizando para aproveitar a alta temporada. Por isso, ao observar a série histórica, teremos a melhor alta temporada desde o início da pesquisa. Esse desempenho também se reflete na geração recorde de empregos, já que o setor de turismo é uma área em que os postos de trabalho não podem ser substituídos pela tecnologia — disse Sampaio.

Dessa forma, a CNC estima que sejam criados 87,6 mil postos de trabalho durante o aumento sazonal da demanda turística, o maior número desde 2014, quando o Brasil, ao sediar a Copa do Mundo, gerou 88,4 mil empregos.

O segmento de alimentação deve ser o principal destaque, respondendo por mais de 70% da oferta (61,47 mil vagas), seguido por transportes em geral (12,25 mil) e hospedagem (10,02 mil). O salário médio de admissão deverá alcançar R$ 1.912, alta de 5,8% em relação ao mesmo período do ano passado.

Segundo o estudo, os preços dos serviços têm apresentado dinâmica mais favorável à expansão do volume de receitas turísticas. De acordo com o IPCA, nos dez meses encerrados em outubro de 2025, os preços dos serviços de transporte, assim como o índice geral de inflação, registraram desaceleração ou até mesmo quedas em relação ao mesmo período de 2024, como nos casos das passagens de ônibus interestaduais (-1,8%) e das passagens aéreas (-14,4%).

A CNC destaca ainda que, nos nove primeiros meses de 2025, a quantidade de passageiros transportados (96,2 milhões) superou o volume recorde registrado no mesmo período de 2015 (88,6 milhões), com avanço de 9,8% em relação aos nove primeiros meses de 2024. Nos voos internacionais, o fluxo de passageiros que circularam pelos aeroportos brasileiros avançou de 18,8 milhões para 21,8 milhões, enquanto os gastos passaram de US$ 5,41 bilhões para US$ 6,04 bilhões. Já nos trechos domésticos, o total de passageiros subiu de 68,8 milhões para 74,5 milhões.

Veja também