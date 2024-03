Turistas gastam valor recorde no país em 2023, diz governo

A- A+

O Brasil bateu o recorde de gastos feitos por turistas no país, com US$ 6,9 bilhões movimentados em 2023, de acordo com um levantamento realizado pela Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo). Em relação a 2022, o crescimento foi de US$ 2 bilhões.



O último recorde havia sido em 2014, quando a Copa do Mundo foi sediada em diversas capitais do Brasil e movimentou 6,8 bilhões de dólares em valores corrigidos. Para 2027, a agência nacional de turismo prevê atingir US$ 8,1 bilhões.



A Embratur também divulgou os países de origem dos turistas que mais visitam o Brasil.

A Argentina lidera o ranking, com 32% dos turistas que chegam ao país, seguida por Estados Unidos, com 11%; Chile, com 7,7%; Paraguai, com 7,1%; e Uruguai, com 5,6% do total de turistas. Em relação aos países europeus, a França é o principal país de origem de turistas que vem ao Brasil, com 3,1%, seguida por Portugal, com 3%; e Alemanha, com 2,6%.



Felipe Oliveira Pedreira, proprietário da Bahia Terra Turismo e Eventos explica uma das razões para que os gastos dos turistas no Brasil em 2023 tenham superado o resultado apresentado em 2014. “O turista que vem sem a intenção de acompanhar um evento de grande porte, como é o caso da Copa do Mundo, transita mais pelo país para desbravar e conhecer nossos destinos turísticos”.



O empresário avalia que a Bahia, por ser um estado grande em extensão geográfica e com destinos procurados por turistas de todo o mundo, tem importante participação nesse aumento de gastos dos turistas no Brasil.

Turismo em crescimento na Bahia

A Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA) divulgou que o turismo no estado cresceu 11,4% em 2023, em comparação a 2022, enquanto a média nacional foi de 6,9%. Esse foi o melhor resultado da Bahia desde o início da série anual histórica, que começou em 2011.

A entidade revelou que houve aumento de 9,2% de passageiros domésticos e de 59% no número de passageiros estrangeiros nos principais aeroportos baianos. Ao todo, foram mais de 84,5 mil voos nacionais e internacionais, com taxa de ocupação média de 79,7% das aeronaves no ano passado.

Pedreira reforça que a melhora dos resultados das atividades turísticas na Bahia é resultado da sinergia entre prefeituras, classe empresarial e habitantes das localidades.

“É importante ressaltar que destinos na Bahia como Salvador, Morro de São Paulo, Boipeba, Barra Grande, Praia do Forte, Ilhéus, Porto Seguro e Trancoso têm, a cada dia, se preparado com o trade turístico e com a comunidade para receber de forma organizada e estruturada os turistas de diversos países e regiões”, destaca o empresário.



