negócios Turma da Mônica... e da Marina, do Mauro e do Marcos; Mauricio de Souza Produções tem nova diretoria Dois filhos e um neto do fundador assumem a liderança, ao lado de Fábio Junqueira. Mônica Sousa e Alice Takeda passam para o Conselho

Com mais de 60 anos de atividades e um bilhão de gibis vendidos, a Mauricio de Sousa Produções está fazendo mudanças em sua diretoria executiva e posicionamento estratégico. Uma nova geração do criador da Turma da Mônica chega ao comando, numa composição que traz dois filhos do fundador, Marina e Mauro Sousa, além do neto Marcos Saraiva (filho da Mônica) e de Fábio Junqueira, há mais de 15 anos na companhia.

A mudança no topo levou Mônica Sousa, filha de Mauricio e inspiração para a personagem valente e “dona da rua” do Bairro do Limoeiro nos quadrinhos, e Alice Takeda, desenhista e artista plástica, ex-mulher de Mauricio, para o Conselho da empresa.

Perto de completar 90 anos, Mauricio afirma que a mudança na diretoria vai permitir continuidade da companhia com “criatividade e visão estratégica”. E que o ingresso de Mônica e Alice no Conselho colaboram para garantir que a MSP “seguirá inovando sem perder a essência e crescendo de forma sustentável”. É também esforço de longevidade:

“A nossa missão sempre foi contar boas histórias e emocionar o público. Agora, expandimos esse sonho para novas plataformas e formatos. É um grande passo para o futuro”, diz Mauricio, em nota divulgada pela companhia.

Essas trocas acompanha o primeiro reposicionamento estratégico da empresa, que passa a usar como marca MSP Estúdios, trazendo como símbolo o cãozinho Bidu. É uma referência ao primeiro nome da empresa, que era Bidulândia, pelo personagem da primeira tirinha publicada por Mauricio. É um passo para seguir em linha com mudanças na indústria do entretenimento, mirando na ampliação da companhia em diversas plataformas de mídia.

“Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa”, “Turma da Mônica: Origens” e “Turma da Mônica: Laços” estão entre as mais de 20 produções audiovisuais lançadas pela MSP Estúdios nos últimos anos, entre produções em streaming, animações e live actions.

A empresa segue diversificando o lançamento de obras e produtos inspirados em seus mais de 400 personagens, somando ainda 200 empresas licenciadas. Entre 2018 e 2014, R$ 200 milhões foram aportados em projetos audiovisuais do grupo.

Inspiração para os quadrinhos

A troca no comando é, literalmente, uma mudança possível de ser ilustrada por meio de personagens das historinhas do desenhista. Marina, formada em Comunicação Social, levou Mauricio a criar a personagem de mesmo nome, a menina que tem um lápis mágico e que pode alterar histórias, dar vida às ilustrações. Nos gibis, isso se traduz em situações engraçadas e confusão.

Na carreira executiva, ela cuida do conteúdo editorial da MSP, trazendo em seu perfil no LinkedIn a informação de que aprendeu a ler e a escrever com os gibis da Turma da Mônica. E agregou mais formatos aos produtos da empresa, alcançando novos públicos.

Ela é irmã de Mauro Sousa, que é filho de Mauricio e Alice Takeda, responsável pelo avanço em produções de espetáculos e parques temáticos, por exemplo. Ele tem formação em Artes Cênicas e desde 2010 atuava como diretor de Produções da empresa. Também ele inspirou um personagem, o Nimbus, o menino que morre de medo de trovoadas, mas ama meteorologia, além de adorar mágicas.

Marcos Saraiva é a o profissional que lidera as equipes de Audiovisual e Digital da empresa. Foi o responsável pela expansão digital da empresa e pela multiplicação dos filmes, séries e animações de personagens do universo de Mauricio de Sousa.

Ao todo, nos últimos sete anos, foram 23 projetos audiovisuais lançados sob sua batuta. Ele foi assistente do avô em seus primeiros passos na empresa, tendo, depois, passado a trabalhar diretamente com a Mônica, sua mãe.

Fábio Junqueira é o executivo do back stage, responsável por consolidar a governança fiscal e comercial, abrindo oportunidades de novas parcerias e negócios.

