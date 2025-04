A- A+

NOVOS MERCADOS Turquia abre ao Brasil mercado para bois vivos para reprodução Segundo dados do Ministério da Agricultura, trata-se de um mercado potencial de US$ 300 milhões por ano

O Brasil poderá exportar para Turquia bovinos vivos para reprodução. A abertura de mercado foi anunciada pelo secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Luís Rua, na abertura da 90ª Expozebu. Hoje, o Brasil já exporta bois vivos para a Turquia, destinados a confinamento (engorda) e abate.

"Agora, abrimos mais este filão, mais essa oportunidade", disse Rua, em vídeo transmitido na abertura da feira agropecuária realizada pela Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), em Uberaba (MG).

Trata-se de um mercado potencial de US$ 300 milhões por ano, segundo dados do Ministério da Agricultura.

"A Turquia é o terceiro principal comprador desse tipo de produto. E vem enfrentando problemas de ordem sanitária com seus principais fornecedores, como Estados Unidos e União Europeia (UE), de maneira que, se abre essa boa oportunidade às nossas exportações", avaliou Rua.

O secretário também citou a abertura do mercado africano para o gênero bovino do Brasil e avanços na certificação sanitária com a Índia.

No ano, o País acumula 351 aberturas de mercado para produtos do agronegócio nacional.

