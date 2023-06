A- A+

Economia Turquia terá uma mulher no comando do Banco Central pela primeira vez na história Hafize Gaye Erkan, que presidiu o First Republic Bank até 2022, terá a missão de reconquistar os investidores

A ex-executiva do First Republic Bank, Hafize Gaye Erkan, foi nomeada pelo presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, para liderar o Banco Central do país. Erkan será a primeira mulher na história do país a liderar a instituição.

Segundo analistas, a nomeação visa reconquistar a confiança dos mercados e investidores internacionais na Turquia para ultrapassar uma situação econômica que fica cada vez mais crítica.

Erkan enfrentará o desafio único de trabalhar para um presidente que acredita - ao contrário das evidências empíricas e da teoria dominante - que dinheiro mais barato leva a uma inflação mais lenta. A nomeação segue a escolha de Erdogan do ex-estrategista de títulos da Merrill Lynch, Mehmet Simsek, como ministro do Tesouro e das Finanças.

Erkan, que morou nos EUA por mais de 20 anos, deixou o First Republic Bank, com sede em San Francisco, em uma mudança surpresa cerca de 18 meses antes de seu colapso, em maio. Em seguida, se tornou CEO da Greystone, uma credora de imóveis comerciais com sede em Nova York, mas saiu após alguns meses.

Erkan substitui Sahap Kavcioglu, que atuou por pouco mais de dois anos e apoiou firmemente a crença de Erdogan de que a redução das taxas de juros era a melhor maneira de combater a inflação. Em um decreto presidencial separado, publicado nesta sexta-feira, Kavcioglu foi nomeado o novo chefe do órgão regulador bancário da Turquia, assumindo uma instituição que já teve um papel crucial, mas que foi deixada de lado quando o banco central adotou políticas para canalizar empréstimos para setores favorecidos e promover o uso da lira.

“Espero que a nomeação de Erkan represente uma melhora em relação às políticas de seu antecessor”, disse Nick Stadtmiller, chefe de produto da Medley Global Advisors. “A questão que persiste é se Erdogan permitirá que o banco central aumente as taxas o suficiente para reduzir a inflação.”

A Turquia se junta a um clube de menos de duas dúzias de bancos centrais em todo o mundo que têm uma mulher como chefe. Um estudo realizado no início deste ano sugeriu que, no ritmo atual de progresso, levaria mais de um século para que houvesse um número igual de mulheres e homens no comando das autoridades monetárias e das principais instituições financeiras.

As políticas econômicas pouco ortodoxas de Erdogan contribuíram para uma crise de custo de vida e levaram os investidores estrangeiros a retirar bilhões de dólares dos mercados de títulos e ações turcos nos últimos anos. A inflação, que atingiu um pico de mais de 85% no ano passado, desacelerou, mas continua em torno de 40%.

A capacidade de Erkan de desacelerar os aumentos de preços e trazer de volta os investidores de portfólio dependerá, em grande parte, da autonomia que Erdogan - um autodenominado "inimigo" das altas taxas de juros - lhe der. Ele demitiu os antecessores por apertarem demais a política monetária e, em 19 de maio, disse que as taxas de juros continuariam a cair.

Os investidores estarão atentos a um grande aumento da taxa na próxima reunião do banco central em 22 de junho. O JPMorgan Chase & Co. e o Barclays Plc esperam que a taxa básica seja aumentada em 16,5 pontos percentuais, para 25%. O JPMorgan diz que o banco pode optar por fazer a mudança ainda mais cedo.

