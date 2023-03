"TV Box": Anatel divulga quais caixinhas são homologadas; veja a lista

A- A+

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), lançou em seu site uma página com com a lista das "TV Box", as "caixinhas" TV, que são homologadas pelo órgão. Dessa forma, são produtos que não serão bloqueados pela agência. Veja a lista no fim da matéria.

A agência afirma que, ao adquirir um "TV Box" ou outro produto de telecomunicações, é importante que o consumidor verifique se o equipamento possui a marca da Anatel e o número do Certificado de Homologação correspondente ao modelo do produto.

Outra maneira de identificar se um "TV Box" é irregular é verificar se o anúncio do produto informa que ele permite acesso livre e irrestrito (sem autenticação) a uma grande quantidade de canais, jogos ao vivo e outros programas. Esse é um grande indicativo de que o aparelho é um TV box não homologado (pirata), mesmo que ele contenha algum selo ou código de homologação, pois, nesses casos, pode ser falsificado.

A Anatel já anunciou que vai bloquear os aparelhos clandestinos, que recebem de forma ilegal o sinal da televisão por assinatura e serviços de streaming. A agência pretende bloquear todos os aparelhos não homologados.

Fiscalização

Estudos de engenharia realizados pela Anatel nos últimos anos identificaram vulnerabilidades em equipamentos de TV box não homologados.

Foi constatada a presença de malware – um software malicioso – capaz de permitir que criminosos assumam o controle do TV box para a captura de dados e informações dos usuários, como registros financeiros ou arquivos e fotos que estejam armazenados em dispositivos que compartilhem a mesma rede.

Homologação

Equipamentos de telecomunicações precisam de homologação da Anatel para serem comercializados e utilizados no Brasil. O processo de avaliação da conformidade e homologação busca garantir padrões mínimos de qualidade e segurança.

Aparelhos não homologados destinados à recepção de sinais de TV a cabo ou de vídeo sob demanda podem acessar conteúdos protegidos por direitos autorais, o que é crime. Tanto a comercialização quanto a utilização de produtos para telecomunicações irregulares são passíveis de sanções administrativas que podem ir de advertência a multa, além da apreensão dos equipamentos.

Lista dos aparelhos homologados

FABRICANTE MODELO ALOYS INC. Falcon Prime Amazon.com Services Inc. L5B83H; E9L29Y; E4GE9R; P4C6EN; L5B83G; S3L46N Apple Inc. A2737; A2843; A2169; A1842; A1625 DMX., LLC K140A1 Elsys Equipamentos Eletrônicos Ltda ETRI01 Formovie (Chongqing) Innovative Technology Co.,Ltd XMTYY02FMGL Google LLC NC2-6A5; GZRNL; G454V; G9N9N; INTELBRAS S/A Izy Play Full HD; Izy Play Stick; Izy Play 4K Kidasen Industria e Comercio de Antenas Ltda STV 3000 MULTILASER INDUSTRIAL LTDA. DC400 Proqualit Telecom Ltda. PROSB-2008/2GB; PROSB-2000/OLE; PROSB-2016/2GB; PROSB-2000/2GB; PROSB-2000/2GB PROSB3000/2GB; PROSB3000/16GB Roku Inc 3930x Seiko Epson Corporation STI6110-D101 (RoHS) Shenzhen Aike Weida Technology Co., Ltd. DIG-6200; DIG-M5102; DIG-7021; CS-905W; MCD-121; TVB-916G; TVB-926D; TV3; MDTV-4K; ADS901 Shenzhen B2GO Technology CO.,LTD. DIGA SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS CO. LTD. N5366S; N8770H SHENZHEN EXCEL DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD TX3 Mini Shenzhen Junuo Electronics Co., Ltd. u3 mini; U2 Shenzhen Oranth Technology Co., Ltd. BMS-TX3MINI-A Shenzhen Uuvision Technology Co., Ltd. ADV-OTT01 Signify China Investiment Co., Ltd Hue HDMI Sync Box START PLUS Ventures Limited STBAND001 Visiontec da Amazônia LTDA VT7710; VT7728; VT7718 Xiaomi Communications Co., Ltd. MW50230; MB30380; ZTE Corporation ZXV10 B866V2K + C2201

Veja também

Receita Federal Receita recebe mais de 2 milhões declarações do IR em dois dias