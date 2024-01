A- A+

internacional Twitch, site de transmissão ao vivo da Amazon, vai demitir 500 funcionários, cerca de 35% do quadro 'Big Tech' também anunciou centenas de cortes no Prime Vídeo e no estúdio MGM, comprado pela empresa no ano passado

O site de transmissões ao vivo da Amazon, o Twitch, está demitindo 35% de sua equipe, cerca de 500 trabalhadores, conforme anunciado pelo CEO do Twitch, Dan Clancy, em um post no blog nesta quarta-feira de manhã. Os cortes são os mais recentes em uma série de reduções de empregos na empresa.

As demissões ocorrem em meio a preocupações com as perdas no Twitch e após a saída de vários executivos de alto escalão da empresa em questão de meses.

A Amazon também anunciou que está demitindo centenas de funcionários em seus negócios Prime Video e estúdios. Mike Hopkins, que dirige a divisão de streaming de vídeo e estúdios, que inclui a unidade MGM que a empresa adquiriu no ano passado, anunciou os cortes em um e-mail aos funcionários na quarta-feira.

“Ao longo do ano passado, analisamos quase todos os aspectos do nosso negócio com o objetivo de melhorar nossa capacidade de oferecer ainda mais filmes, programas de TV e esportes ao vivo inovadores em uma experiência de entretenimento personalizada e fácil de usar para nossos clientes globais. ”, escreveu Hopkins no memorando.

“Como resultado, identificamos oportunidades para reduzir ou descontinuar investimentos em determinadas áreas, ao mesmo tempo em que aumentamos nosso investimento e nos concentramos em iniciativas de conteúdo e produtos que proporcionam o maior impacto”, afirmou o executivo

Em seu post no blog, Clancy afirmou que, no último ano, trabalhou para construir um negócio mais sustentável para que o Twitch esteja aqui a longo prazo:

"Durante o ano cortamos custos e tomamos muitas decisões para ser mais eficientes". Infelizmente, apesar desses esforços, ficou claro que nossa organização ainda é significativamente maior do que precisa ser dada a dimensão de nosso negócio."

Executivos da empresa disseram que operar um site em grande escala que suporta 1,8 bilhão de horas de conteúdo de vídeo ao vivo por mês é enormemente caro, apesar da dependência do Twitch da infraestrutura da Amazon.

O negócio também permanece sem ter lucros mais de nove anos após a aquisição da empresa pela Amazon, de acordo com pessoas familiarizadas com as finanças da empresa. O Twitch aumentou seu foco em publicidade nos últimos anos e trabalhou para cortar drasticamente os gastos. Em dezembro, Clancy disse que a empresa encerraria as operações na Coreia do Sul, onde os custos eram "proibitivamente caros".

"Esta decisão, embora incrivelmente difícil e dolorosa, é necessária para garantir que possamos continuar a atender nossos streamers de forma sustentável sem prejudicar sua capacidade de apoiar suas carreiras no Twitch", disse Clancy no post do blog na quarta-feira. Ele acrescentou que o Twitch pagou mais de US$ 1 bilhão a streamers em 2023.

Nos últimos meses de 2023, vários executivos de alto escalão anunciaram suas saídas, incluindo o diretor de Produtos, o diretor de Atendimento ao cliente e o diretor de Conteúdo do Twitch. O Twitch também perdeu seu diretor de Receita, que trabalhava no Twitch dentro da unidade de anúncios da Amazon. Os ex-executivos todos se recusaram a comentar.

"Temos sentimentos conflitantes quando líderes talentosos seguem em frente para buscar novas oportunidades", disse um porta-voz do Twitch na época. "Somos incrivelmente gratos por suas contribuições ao Twitch e à nossa comunidade, e desejamos a todos o melhor."

Desde que assumiu o cargo em março de 2023, Clancy tem realizado uma ofensiva em todo o país para melhorar as relações com as celebridades do mundo dos games que ganham a vida fazendo transmissões no Twitch. Muitos deles discordavam da abordagem original do Twitch para anúncios, que a empresa refez após críticas. Os streamers elogiaram a intenção de Clancy de ouvir suas preocupações após anos de reclamações de que o serviço estava desconectado de seus usuários.

No entanto, o novo CEO tem lutado para conter as perdas. O Twitch realizou duas rodadas de demissões no ano passado, cortando mais de 400 posições, como parte das reduções de empregos mais amplas na Amazon. Como outras empresas de tecnologia, Clancy disse que o tamanho reduzido do Twitch é baseado na escala atual do negócio e em "previsões conservadoras de como esperamos crescer no futuro".

A Amazon iniciou os maiores cortes de empregos corporativos em 2022, que foram expandidos para 27.000 posições em toda a empresa. Em outubro, continuou com uma nova rodada de cortes em sua divisão de música, que abrange a plataforma de streaming de áudio da empresa e a loja digital de músicas.

