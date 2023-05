A- A+

Versão paga Twitter Blue: Musk anuncia que assinantes vão poder publicar vídeos de até duas horas O preço mensal do Twitter Blue varia e pode chegar a R$ 60

O dono do Twitter, o bilionário Elon Musk, anunciou nesta quinta-feira (18) que a plataforma vai permitir vídeos de até duas horas. Mas, para conseguir postar imagens com esta duração, o usuário precisará ser assinante do Twitter Blue, a versão paga da rede social.

"Os assinantes verificados do Twitter Blue agora podem enviar vídeos de 2 horas (8 GB)!", escreveu Musk em sua conta na rede social. O limite anterior no Twitter Blue era de 60 minutos. Os arquivos de vídeo não podem exceder o tamanho de 8 gigabites.

O Twitter Blue é um novo recurso pago da rede social de Elon Musk. A ferramenta é uma espécie de plano de assinatura, que oferece benefícios como selo de verificação, menos anúncios e maior visibilidade. O preço mensal varia e pode chegar a R$ 60.

Apenas os usuários do serviço pago têm acesso à a ferramenta de dupla autenticação via SMS. Em vez de inserir apenas uma senha para fazer login, a autenticação em duas etapas exige que o usuário também insira um código ou uma chave de segurança.

A etapa a mais busca garantir que somente você possa acessar sua conta. Até o momento, o Twitter oferece três métodos: mensagem de texto, aplicativo de autenticação e chave de segurança.

