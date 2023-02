Twitter demite executiva que dormia na sala de reunião para cumprir prazos

A- A+

O Twitter demitiu a executiva sênior, Esther Crawford, cuja foto dormindo na sala de reuniões da empresa viralizou e correu o mundo, informou Zoe Schiffer, do site de notícias Platformer, em um tuíte no domingo (26). Segundo ela, a demissão faz parte de outra onda de demissões na plataforma de mídia social de Elon Musk.

Crawford era um dos executivos responsáveis pelo Twitter Blue, o serviço de assinatura do site. Nos dias após a aquisição do Twitter por Musk no ano passado, ela tuítou que os funcionários às vezes precisam #SleepWhereYouWork para cumprir os prazos, ocasião em que postou a icônica foto.

Crawford fundou um aplicativo de compartilhamento de tela e bate-papo por vídeo chamado Squad e recentemente supervisionou o esforço do Twitter para cobrar dos usuários por selos de verificação.

Crawford não respondeu imediatamente a um pedido de comentário enviado fora do horário normal de trabalho.

No sábado, o Twitter demitiu mais 200 funcionários, o equivalente a 10% dos cerca de 2 mil que ainda trabalham na empresa, em um esforço para reduzir os custos da rede social agora propriedade de Elon Musk. Os cortes atingiram os funcionários das equipes de engenharia e produto, segundo pessoas a par da situação.

