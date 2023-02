Twitter demite pelo menos 200 funcionários na última rodada de cortes de empregos

A- A+

O Twitter demitiu pelo menos 200 de seus funcionários no sábado à noite, disseram três pessoas familiarizadas com o assunto. O número equivale a 10% dos cerca de 2 mil que ainda trabalhavam para a empresa.

O bilionário Elon Musk, que adquiriu a plataforma de mídia social em outubro passado, vem reduzindo constantemente a força de trabalho da rede social de cerca de 7.500 funcionários, enquanto buscava reduzir custos.

As demissões ocorreram após uma semana em que a empresa dificultou a comunicação entre os funcionários do Twitter. O serviço interno de mensagens da empresa, Slack, foi colocado off-line, impedindo que os funcionários conversem uns com os outros ou procurem dados da empresa, disseram cinco funcionários atuais e ex-funcionários ao The New York Times.

Na noite de sábado, alguns deles descobriram que haviam sido desconectados de suas contas de e-mail e laptops corporativos, disseram três fontes: o primeiro indício de que as demissões haviam começado.

Na manhã de domingo (26), o tamanho dos cortes estava ficando claro. Alguns funcionários do Twitter usaram a plataforma para postar mensagens de despedida, enquanto aqueles que mantiveram seus empregos lutaram para usar serviços de mensagens criptografadas, como o Signal, para determinar quem mais restava.

Na noite de sábado, os funcionários restantes também perderam o acesso a um serviço de bate-papo do Google associado às suas contas de e-mail de trabalho, disseram três fontes.

Os cortes atingiram gerentes de produto, cientistas de dados e engenheiros que trabalharam em aprendizado de máquina e confiabilidade do site, o que ajuda a manter os vários recursos do Twitter on-line. A equipe de infraestrutura de monetização, que mantém os serviços por meio dos quais o Twitter ganha dinheiro, foi reduzida de 30 para menos de oito pessoas, segundo outra fonte que estava a par da situação.

Entre os afetados pelas demissões estavam vários fundadores de pequenas empresas de tecnologia que o Twitter adquiriu ao longo dos anos, incluindo Esther Crawford, que fundou um aplicativo de compartilhamento de tela e bate-papo por vídeo chamado Squad e recentemente supervisionou o esforço do Twitter para cobrar dos usuários por selos de verificação.

Outro demitido foi Haraldur Thorleifsson, criador do estúdio de design Ueno, que o Twitter comprou em 2021. Vários dos fundadores receberam pacotes de remuneração mais altos como parte das aquisições de suas empresas, o que pode tornar mais caro demiti-los enquanto suas ações e bônus são pagos por fora, disseram três pessoas familiarizadas com os pacotes de compensação.

A rodada de demissões de sábado foi uma das maiores desde que Musk informou aos funcionários, em uma reunião interna no fim de novembro, que não havia mais planos para reduções de pessoal.

Os cortes se seguiram a uma demissão em massa em novembro, quando Musk eliminou cerca de metade da força de trabalho do Twitter uma semana depois de assumir o controle da empresa. Desde então, os cortes reduziram a equipe do Twitter para cerca de 2 mil funcionários.

